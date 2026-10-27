Villeroy & Boch kämpft weiterhin mit einer schwachen Baukonjunktur, geopolitischen Unsicherheiten und einer zurückhaltenden Nachfrage im internationalen Badgeschäft. Nach neun Monaten 2026 liegt der Umsatz des Traditionskonzerns rund elf Prozent unter dem Vorjahr, während das operative Ergebnis deutlich zurückgegangen ist. Hoffnung macht allerdings der gestiegene Auftragsbestand und die positive Entwicklung im Geschäft mit Geschirr, Tischkultur und Lifestyle-Produkten. Besonders der Onlinehandel wächst kräftig. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen hält der Vorstand an seiner bereits angepassten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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