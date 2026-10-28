Die Villeroy & Boch-Vorzugsaktie befindet sich seit dem Hoch im Februar bei rund 20 € in einem langfristigen Abwärtstrend, der sich seit August nochmals verstärkt hat. Am Mittwoch notiert sie aktuell bei rund 11 €. Damit hat sich der Kurs innerhalb weniger Monate nahezu halbiert. Hier stellt sich die Frage: Bietet das aktuelle Niveau günstige Einstiegskurse und ist die Aktie trotz der schwachen Geschäftsentwicklung eine interessante Dividendenanlage? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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