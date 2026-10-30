GRAMMER wächst, steigert den Gewinn und profitiert von einer starken Nachfrage in Asien. Eigentlich gute Nachrichten für den Automobilzulieferer. Doch ausgerechnet das Geschäft in Nord- und Südamerika entwickelt sich zunehmend zum Problem. Hohe Anlaufkosten, Sonderzölle und geopolitische Belastungen zwingen den Vorstand, die Gewinnprognose für 2026 zu senken. Für die GRAMMER Aktie ergibt sich damit ein widersprüchliches Bild: Während Europa und Asien Fortschritte machen, drohen die Probleme in Amerika einen Teil der Erfolge wieder aufzuzehren. GRAMMER steigert Umsatz und Gewinn: Die Zahlen überraschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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