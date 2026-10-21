Skoda hat einige Druckvorlagen für Besitzer:innen von 3D-Druckern und Fahrzeugen des Herstellers veröffentlicht. Was mit den kostenlosen Vorlagen möglich ist, um das Auto zu verbessern. Wer das eigene Fahrzeug mit Accessoires für einen aufgeräumteren Innenraum ausstatten will, muss normalerweise Geld in die Hand nehmen. In diversen Onlineshops finden sich fast für alle Modelle passende Getränkehalter und Organizer für die Mittelkonsole. Skoda geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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