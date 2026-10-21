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Steyr Motors AG: Abschluss Business Combination Agreement mit Red Cat Holdings, Inc. und SMOT Acquisition GmbH



21.10.2026 / 13:57 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Steyr Motors AG: Abschluss Business Combination Agreement mit Red Cat Holdings, Inc. und SMOT Acquisition GmbH Steyr, Österreich, 21. Oktober 2026 - Der Vorstand der Steyr Motors AG ("Gesellschaft") (ISIN: AT0000A3FW25 / LEI: 529900I7M6Z1HG0L8440) hat heute für die Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Zusammenschlussvereinbarung ("Business Combination Agreement") mit der SMOT Acquisition GmbH mit Sitz in Wien (die "Bieterin") und deren Muttergesellschaft Red Cat Holdings, Inc. ("Red Cat"), einer nach dem Recht des US-Bundesstaats Nevada gegründeten Kapitalgesellschaft (Corporation) mit Hauptgeschäftssitz in Salt Lake City, Utah, Vereinigte Staaten, die am NASDAQ Stock Market unter dem Tickersymbol "RCAT" notiert ist, abgeschlossen. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben den Abschluss und die Durchführung des Business Combination Agreements jeweils zuvor einstimmig beschlossen. Das Business Combination Agreement regelt die Grundlagen und den Ablauf des bereits am 19. Oktober 2026 durch die Bieterin angekündigten freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots der Bieterin an die Aktionäre der Gesellschaft ("Angebot"). Die bereits veröffentlichten Eckdaten bleiben unverändert: Der Angebotspreis beträgt EUR 39,00 je Aktie der Gesellschaft ("Steyr-Aktie") in bar, die Mindestannahmeschwelle liegt bei 50 % plus eine Steyr-Aktie, und die B&C Holding Österreich GmbH hat sich für ihre rund 15 % der Steyr-Aktien zur Annahme des Angebots verpflichtet. Red Cat hat sich verpflichtet, für die Dauer von drei Jahren ab Abwicklung des Angebots keine Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, der Fertigung sowie der Forschung und Entwicklung am Standort Steyr zu veranlassen. Ebenfalls hat sich Red Cat verpflichtet, für die Dauer von zwei Jahren keine betriebsbedingten Kündigungen von Arbeitern bzw. Arbeiterinnen zu veranlassen und auch nicht auf sonstige betriebsbedingte Kündigungen der Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerinnen hinzuwirken. Gemäß dem Business Combination Agreement beabsichtigt die Bieterin keine Veränderungen im Vorstand. Die Größe des Aufsichtsrats soll unverändert bleiben. Nach Abwicklung des Angebots beabsichtigt Red Cat, im Aufsichtsrat entsprechend der Größe ihrer Aktionärsstellung vertreten zu sein. Für den Fall, dass die Bieterin nach Abwicklung des Angebots ein Delisting der Steyr-Aktien aus dem Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und aus dem direct market plus der Wiener Börse verlangt, einen Ausschluss der Minderheitsaktionäre (Squeeze-out) nach dem österreichischen Gesellschafter-Ausschlussgesetz (GesAusG) oder andere Strukturmaßnahmen in Bezug auf die Gesellschaft anstrebt, hat sich die Gesellschaft, vorbehaltlich der Wahrung der Sorgfalts- und Treuepflichten des Vorstands, dazu verpflichtet, die Umsetzung solcher Maßnahmen zu unterstützen. Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen das Angebot und werden, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage unter Wahrung ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten, in einer begründeten Stellungnahme die Annahme des Angebots empfehlen.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate (APU) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Steyr Motors AG

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