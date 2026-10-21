Der Pre-Close-Call von RENK zum dritten Quartal deutet auf ein besseres Quartal hin, als viele Marktteilnehmer und wahrscheinlich auch Leerverkäufer (Short Interest >6%) erwartet und eingepreist hatten. Im dritten Quartal dürfte der Auftragseingang den Korridor von EUR 300 bis 400 Mio. übertreffen, der Umsatz sollte zu einem zweistelligen Wachstum zurückkehren, und damit dürfte sich die bereinigte EBIT-Marge für die ersten neun Monate um rund 100 Bp ausweiten. Die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 wurde bestätigt. Das bereinigte EBIT wird dabei in der oberen Hälfte der Spanne angestrebt. Das Management trat zudem Zweifeln an der Getriebeproduktion entgegen, wobei das vierte Quartal das Jahr noch tragen muss, einschließlich des Großteils der Israel-Volumina. In der Panzerdebatte bleiben wir vorsichtiger als das Management. Wir meinen jedoch, dass der Markt bei der Einpreisung eines strukturellen Rückgangs zu weit geht. Das Strategie-Update des CEO am 8. Dezember ist das zentrale Ereignis, das es zu beachten gilt, insbesondere im Hinblick auf den MRO-Pfad und die weitere Kapazitätserweiterung. Wir bestätigen unsere Empfehlung KAUFEN mit unverändertem Kursziel von EUR 53,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-group-ag





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