Die Debatte um "Neo-Clouds" - also Anbieter, die vor allem GPU-Rechenleistung für das Training und den Betrieb von KI-Modellen vermieten -, dominiert weiter den Markt. Auf der einen Seite funken die Anleihemärkte "S.O.S", auf der anderen Seite stehen die Wachstumsaussichten der Unternehmen. Coreweave - hier bei Gettex verfolgen - steht besonders im Feuer der Anleihemärkte. Die Aktie ist damit sehr riskant, kann allerdings bei Zeichen der Entspannung auch eine enorme Rallye hinlegen. Hier ist das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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