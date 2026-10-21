Supermicro Aktie hebt Prognose drastisch an: Neuer Schub für KI Aktien?

Der US-Server- und Rechenzentrumsspezialist Super Micro Computer (Supermicro) hat seine Umsatzprognose für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 überraschend deutlich nach oben korrigiert. Für den Zeitraum von Juli bis September stellt das Unternehmen nun Erlöse zwischen 18,5 und 19,5 Milliarden USD in Aussicht - ein beachtlicher Sprung gegenüber der bisherigen Spanne von 14,5 bis 15,5 Milliarden USD und den Markterwartungen von durchschnittlich 15,2 Milliarden USD. Die Aktie reagierte im nachbörslichen US-Handel mit Kurssprüngen von 10 bis 13 - Für Anleger, die den Markt für KI Aktien und die Supermicro Aktie beobachten, sendet dieses Update ein klares Signal bezüglich der anhaltend hohen Nachfrage nach Rechenzentrumsinfrastruktur.

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