Afori und Comparit starten eine strategische Partnerschaft im Bereich Kfz-Versicherung: Afori bindet seine KI-Agenten direkt an die API von Comparit an. Damit soll die Kfz-Wechselsaison für Makler zu einem großen Teil automatisiert laufen. Afori, Wachstumspartner für Maklerunternehmen mit einer marktführenden KI Plattform, und Comparit, Anbieter von Vergleichssoftware, geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Dazu verbindet Afori seine spezialisierten KI-Agenten über die API mit dem Vergleichsrechner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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