Scharbeutz (ots) -Schichtdienst, körperliche Höchstbelastung und psychischer Druck gehören für Rettungssanitäter, Notfallsanitäter und Feuerwehrkräfte zum Berufsalltag. Doch während sie täglich für andere im Einsatz sind, bleibt die eigene finanzielle Zukunft häufig auf der Strecke. Dabei stellt sich gerade in diesen Berufen eine entscheidende Frage: Was passiert, wenn der Körper schon lange vor dem regulären Rentenalter nicht mehr mitmacht?Rettungskräfte übernehmen Tag für Tag Verantwortung, arbeiten nachts, an Wochenenden und häufig unter enormem Zeitdruck. Gerade in jungen Jahren scheint das alles noch gut zu funktionieren. Körperliche Belastungen werden hingenommen, an den Ruhestand denken die wenigsten. Schließlich liegen bis dahin noch mehrere Jahrzehnte vor ihnen. Doch mit zunehmendem Alter können die Anforderungen des Einsatzdienstes zur Herausforderung werden. Wer über Jahre hinweg Patienten trägt, schwere Ausrüstung bewegt oder psychisch belastende Einsätze bewältigt, kann nicht selbstverständlich davon ausgehen, bis zum regulären Rentenalter im aktiven Dienst zu bleiben. Muss die berufliche Laufbahn früher als erwartet verändert oder beendet werden, kann das erhebliche finanzielle Folgen haben. Schließlich laufen Miete, Lebenshaltungskosten und andere Verpflichtungen weiter, unabhängig davon, ob das bisherige Einkommen noch zur Verfügung steht. "Das größte Risiko ist, erst dann festzustellen, dass das Geld für einen früheren Ausstieg nicht reicht, wenn der Körper bereits an seine Grenzen gekommen ist. Denn die verlorene Zeit lässt sich nicht einfach zurückholen", warnt Simon Schöffl von RetterFinanz."Deshalb sollte Altersvorsorge für Einsatzkräfte nicht erst mit der Frage beginnen, wie hoch ihre spätere Rente ausfällt. Entscheidend ist vielmehr, frühzeitig eigenes Vermögen aufzubauen und sich dadurch langfristig finanzielle Spielräume zu schaffen", so Simon Schöffl. Mit RetterFinanz begleitet er Rettungssanitäter, Notfallsanitäter und Feuerwehrkräfte bei ihrer finanziellen Planung. Dabei profitiert sein Team auch von der Erfahrung jener Mitarbeiter, die selbst aus Einsatzberufen stammen und teilweise weiterhin im Rettungsdienst oder bei der Feuerwehr arbeiten. Dieses Verständnis ist gerade bei der Altersvorsorge wichtig: Denn neben bestehenden Renten- oder Pensionsansprüchen müssen auch mögliche Veränderungen der beruflichen und persönlichen Situation berücksichtigt werden. RetterFinanz betrachtet deshalb Einkommen, bestehende Absicherungen und Möglichkeiten zum langfristigen Vermögensaufbau im Zusammenhang.Warum Einsatzkräfte ihre Altersvorsorge möglichst früh planen solltenWelche Versorgung Einsatzkräfte im Ruhestand erhalten, hängt von ihrer individuellen beruflichen Situation ab. Gesetzliche oder dienstrechtliche Leistungen bilden zwar einen wichtigen Bestandteil der späteren Versorgung, sollten jedoch nicht automatisch mit dem bisherigen Einkommen oder dem gewünschten Lebensstandard gleichgesetzt werden. Hinzu kommt die Frage, was passiert, wenn die aktive Tätigkeit im Rettungsdienst oder bei der Feuerwehr bereits vor dem vorgesehenen Ruhestand verändert oder beendet werden muss. Deshalb ist es wichtig, die eigenen Ansprüche frühzeitig zu kennen und zu prüfen, welcher zusätzliche finanzielle Bedarf langfristig entstehen könnte.Besonders die ersten Berufsjahre bieten gute Voraussetzungen, um mit dem eigenen Vermögensaufbau zu beginnen. Zwar stehen bei jungen Einsatzkräften häufig zunächst der Berufseinstieg, die erste eigene Wohnung oder größere Anschaffungen im Vordergrund. Wer jedoch schon früh regelmäßig Geld zurücklegt, hat mehr Zeit, um langfristig Vermögen aufzubauen. Beginnt die Vorsorge erst deutlich später, müssen die notwendigen Mittel in einer entsprechend kürzeren Zeit aufgebaut werden. "Wer beispielsweise erst mit Mitte 40 beginnt, für einen möglichen früheren Ruhestand vorzusorgen, muss in deutlich kürzerer Zeit erreichen, wofür andere mehrere Jahrzehnte nutzen können. Genau das macht einen späten Einstieg so schwierig", erklärt Simon Schöffl von RetterFinanz. Dabei müssen Einsatzkräfte nicht von Beginn an große Summen investieren. Entscheidend ist vielmehr, den Vermögensaufbau früh mitzudenken und an die eigenen finanziellen Möglichkeiten anzupassen.Gesetzliche Versorgung und privater Vermögensaufbau müssen zusammenpassenDoch allein früh mit dem Sparen zu beginnen, reicht nicht aus. Ebenso wichtig ist es, zu wissen, welche Versorgung im Ruhestand voraussichtlich zur Verfügung steht und welcher zusätzliche finanzielle Bedarf besteht. Dafür sollten Einsatzkräfte ihre gesetzlichen oder dienstrechtlichen Ansprüche den eigenen finanziellen Anforderungen gegenüberstellen. Wie hoch diese Ansprüche tatsächlich ausfallen, hängt vom jeweiligen Berufsstatus und der persönlichen Situation ab und muss individuell geprüft werden. Auf diese Weise lässt sich frühzeitig erkennen, ob zwischen der erwarteten Versorgung und dem gewünschten Lebensstandard eine finanzielle Lücke entstehen könnte.Auf dieser Grundlage kann der ergänzende private Vermögensaufbau geplant werden. Dabei spielen nicht nur mögliche Sparbeträge eine Rolle, sondern auch das verfügbare Einkommen, bestehende Absicherungen, Rücklagen und finanzielle Verpflichtungen. Auch steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten können den langfristigen Vermögensaufbau beeinflussen, müssen vor einer konkreten Umsetzung jedoch individuell durch einen Steuerberater oder entsprechend qualifizierten Fachmann geprüft werden.Warum eine gute Altersvorsorge auch Veränderungen im Berufsleben auffangen mussEine solche Vorsorgeplanung sollte allerdings nicht nur zur heutigen finanziellen Situation passen. Schließlich können sich die Voraussetzungen im Laufe einer langen Berufslaufbahn erheblich verändern. Einkommen können steigen oder sich verringern, eine Familie kommt hinzu, eine Immobilie wird finanziert oder die berufliche Situation verändert sich. Für Einsatzkräfte kommt hinzu, dass die körperlichen und psychischen Anforderungen ihres Berufs langfristig Einfluss darauf haben können, wie lange sie im aktiven Dienst arbeiten möchten oder können. Eine Altersvorsorge sollte deshalb genügend Spielraum bieten, um auf solche Veränderungen reagieren zu können.Entscheidend ist vielmehr, die finanzielle Planung im Laufe der Berufsjahre immer wieder an die tatsächliche Situation anzupassen. Dazu gehört auch die Absicherung der eigenen Arbeitskraft. Fällt das Einkommen über einen längeren Zeitraum aus, betrifft das schließlich nicht nur die laufenden Lebenshaltungskosten. Auch der geplante Vermögensaufbau kann dadurch ins Stocken geraten. Die Arbeitskraftabsicherung ersetzt deshalb keine Altersvorsorge, schützt aber eine wesentliche Grundlage dafür, dass diese langfristig fortgeführt werden kann. "Entscheidend ist, dass die Vorsorge auch dann weiter funktioniert, wenn das Leben anders verläuft als geplant. Wer dafür keinen Spielraum lässt, riskiert, seine langfristigen Ziele bei der ersten größeren Veränderung aus den Augen zu verlieren", erklärt Simon Schöffl.Mit RetterFinanz frühzeitig die Weichen für einen selbstbestimmten Ruhestand stellenOb und wann Einsatzkräfte ihren aktiven Dienst beenden können, lässt sich nicht allein an ihrem Alter oder Einkommen festmachen. Dafür muss zunächst klar sein, welche gesetzlichen oder dienstrechtlichen Ansprüche bestehen, welcher finanzielle Bedarf langfristig gedeckt werden soll und welches eigene Vermögen dafür aufgebaut werden kann. Ebenso wichtig ist es, Veränderungen während der Berufslaufbahn von Anfang an mitzudenken. Wer seine finanzielle Planung frühzeitig darauf ausrichtet, schafft sich mehr Spielraum, wenn der aktive Einsatzdienst später nicht mehr zur eigenen gesundheitlichen oder persönlichen Situation passt.Simon Schöffl und das Team von RetterFinanz unterstützen Rettungs- und Feuerwehrkräfte dabei, ihre bestehende Versorgung, ihr Einkommen, ihre Absicherung und den ergänzenden Vermögensaufbau gemeinsam zu betrachten. Ziel ist eine Finanzplanung, die nicht nur auf den regulären Ruhestand ausgerichtet ist, sondern auch Veränderungen auf dem Weg dorthin berücksichtigt. "Wer frühzeitig Verantwortung für seine finanzielle Zukunft übernimmt, schafft die Grundlage dafür, später mehr eigene Entscheidungen treffen zu können, auch darüber, wie lange er im aktiven Einsatzdienst bleiben möchte", fasst Simon Schöffl zusammen.Sie arbeiten im Rettungsdienst oder bei der Feuerwehr und möchten frühzeitig für Ihre finanzielle Zukunft vorsorgen? Dann melden Sie sich jetzt bei Simon Schöffl von RetterFinanz (https://retterfinanz.de/) und lassen Sie Ihre persönliche Versorgungssituation prüfen, um Klarheit über Ihren Vermögensaufbau und Ihre langfristigen finanziellen Spielräume zu gewinnen.Pressekontakt:RetterFinanzE-Mail: kontakt@retterfinanz.deWeb: https://retterfinanz.deOriginal-Content von: Retterfinanz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181884/6375493