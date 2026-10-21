Preferred Networks und Tenstorrent beginnen mit der Forschung und Entwicklung von leistungsstarken und energieeffizienten KI-Prozessoren unter Einbeziehung der Technologie zur Integration von Photonik und Elektronik

TOKIO, JP / ACCESS Newswire / 21. Oktober 2026 / Preferred Networks, Inc. (PFN) und Tenstorrent USA, Inc. (Tenstorrent) haben heute bekannt gegeben, dass ihr gemeinsamer Vorschlag von der japanischen New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) für das Thema "xPU Design and Development Incorporating Photonics Electronics Integration Technology" (*1) im Rahmen des von NEDO geförderten "Research and Development Project of the Enhanced Infrastructures for Post-5G Information and Communication Systems / Development of manufacturing technologies for advanced semiconductors" ausgewählt wurde.

KI-Modelle und Workloads nehmen hinsichtlich ihrer Größe und rechnerischen Komplexität kontinuierlich zu und finden in einer Vielzahl von Branchen Anwendung. Dieses rasante Wachstum hat den Rechenaufwand für das Modelltraining und die Inferenz weiter erhöht und treibt die Nachfrage nach einer skalierbareren und effizienteren KI-Infrastruktur voran.

Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsprojekts streben PFN und Tenstorrent die Entwicklung einer Integration von KI-Prozessoren auf Systemebene an, die sowohl beim Training als auch bei der Inferenz hohe Rechenleistung und hohe Effizienz bietet. Das Projekt zielt auf die nächste Welle des KI-Einsatzes in verschiedenen industriellen und akademischen Bereichen ab, darunter agentenbasierte KI, physische KI und wissenschaftliche KI.

Im Rahmen des Projekts werden PFN und Tenstorrent ein fünfjähriges Forschungs- und Entwicklungsprogramm auf der Grundlage der unten dargelegten Aufgabenteilung durchführen. Anschließend werden die Unternehmen daran arbeiten, die Forschungsergebnisse für Anwendungen wie KI-Agenten zu kommerzialisieren.

Entwicklung von Systemintegrationstechnologien für KI-Prozessoren unter Nutzung der Integration von Photonik und Elektronik sowie fortschrittlicher Packaging-Technologien (PFN und Tenstorrent)

Entwicklung von KI-Chiplets mit extrem hoher Speicherbandbreite, ermöglicht durch 3D-Speicherstapeltechnologien auf Basis modernster Halbleiterprozesstechnologien (PFN)

Entwicklung von CPU-Chiplets auf Basis einer offenen Architektur, die Confidential Computing unterstützen (Tenstorrent)

Die folgenden Aktivitäten werden in Zusammenarbeit mit Unterauftragnehmern durchgeführt:

Forschung und Entwicklung domänenspezifischer Anwendungen zur Realisierung von wissenschaftlicher KI und physischer KI (The University of Tokyo, Kobe University, Toyo University, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, and Japan Atomic Energy Agency)

Entwurf von CPU-Chiplets und Entwicklung von Software, die Confidential Computing ermöglichen (Tenstorrent Japan)

(*1) Bekanntmachung vom 21. Oktober 2026 zur Auswahl für das "Research and Development Project of the Enhanced Infrastructures for Post-5G Information and Communication Systems / Development of manufacturing technologies for advanced semiconductors":

https://www.nedo.go.jp/koubo/IT3_100387.html

Über Preferred Networks

Geleitet von seiner Mission, "die reale Welt berechenbar zu machen und gemeinsam die Zukunft zu gestalten", entwickelt Preferred Networks, Inc. (PFN) fortschrittliche Software- und Hardwaretechnologien durch einen vertikal integrierten Ansatz, der die gesamte KI-Wertschöpfungskette abdeckt - von KI-Chips und Recheninfrastruktur bis hin zu generativen KI-Grundmodellen und Lösungen für eine Vielzahl von Branchen. PFN wurde 2014 in Tokio gegründet und entwickelt und vertreibt derzeit die KI-Prozessorserie MN-Core, die Cloud-Plattform PFCP für KI-Rechenanwendungen sowie das in Japan entwickelte generative KI-Grundmodell PLaMo.

https://www.preferred.jp/en/

Über Tenstorrent

Tenstorrent ist ein KI-Computing-Unternehmen unter der Leitung von CEO Jim Keller - dem Architekten des Apple A4/A5, des AMD Zen und des Full-Self-Driving-Chips von Tesla. Das Unternehmen entwickelt RISC-V-basierte KI-Prozessoren und -Systeme für Entwickler, Unternehmen und souveräne Infrastrukturen weltweit. Neben Servern und Workstations lizenziert Tenstorrent seine TT-Ascalon-RISC-V-CPU und Tensix-KI-Kerne an Chip-Designer wie Samsung und LG. Unterstützt von Bezos Expeditions, Samsung, LG Electronics, der Hyundai Motor Group, Fidelity und anderen hat Tenstorrent über 1 Milliarde $ an Finanzmitteln eingeworben und ist in Santa Clara, Austin, Toronto, Belgrad, Tokio und Bangalore tätig.

Preferred Networks:

Tomoyuki Akiyama oder Yumi Sakaguchi pfn-pr@preferred.jp

Tenstorrent:

Justin Mauldin

https://salientpr.com/

achievemore@salientpr.com

737.234.0936

QUELLE: Tenstorrent

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