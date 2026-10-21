Pullach i. Isartal (ots) -Die Woche ist durchgetaktet: Montag ein wichtiges Meeting, Mittwoch das Konzert, auf das man sich seit Monaten freut, und am Wochenende großes Familientreffen. Doch dann kratzt plötzlich der Hals, die Nase beginnt zu laufen und die Pläne geraten ins Wanken. Genau das ist das Ärgerliche an Erkältungen: Sie passen nie in unseren Terminkalender. Warum also erst handeln, wenn die Beschwerden bereits da sind? "Schütz dich vorher" lautet die Devise, besonders in der Erkältungssaison. Genau hier setzt algovir Erkältungsspray an. Dank seines speziellen Carragelose-Effekts kann es Erkältungsviren direkt in der Nase stoppen und vor einer Erkältung schützen - ohne Gewöhnungseffekt, durch klinische Studien belegt.[1]Ob in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit, im Großraumbüro oder im Wartezimmer: Gerade in den Herbst- und Wintermonaten wird gehustet, geschnieft und geniest, als wäre es ein Wettbewerb. Erkältungsviren begegnen uns daher also fast überall. Gelangen sie über die Nase in den Körper, können sie die dortigen Schleimhautzellen infizieren und eine Erkältung auslösen. Die Folgen kennen wir alle: Termine müssen verschoben werden, Verabredungen fallen aus und selbst alltägliche Aufgaben werden plötzlich zur Herausforderung. Dabei wünschen sich die meisten von uns doch vor allem eines: gesund zu bleiben.Schutz beginnt dort, wo Erkältungsviren eintretenDie Nase ist die wichtigste Eintrittspforte für Erkältungsviren. Genau dort entfaltet algovir seine Schutzfunktion. Der patentierte Wirkstoff Carragelose, gewonnen aus Rotalgen, bildet einen Schutzfilm auf der Nasenschleimhaut. Dieser kann Erkältungsviren abfangen und daran hindern, in die Schleimhautzellen einzudringen. So können Erkältungsviren ausgebremst werden, noch bevor sie eine Erkältung auslösen. Das Besondere: algovir wirkt rein physikalisch, der Wirkstoff wird also nicht vom Körper aufgenommen und verursacht keinen Gewöhnungseffekt. Dadurch eignet sich algovir auch für die regelmäßige Anwendung während der Erkältungssaison und immer dann, wenn wir uns vor dem Krankwerden schützen möchten. Und selbst wenn die Nase schon läuft, kann das Spray den vollständigen Erkältungsausbruch noch verhindern, Symptome lindern und die Erkältungsdauer verkürzen.[1]Kleine Routine, großer SchutzWer gesund durch Herbst und Winter kommen möchte, kann selbst einiges dafür tun. Dazu gehören regelmäßiges Händewaschen, ausreichend Schlaf, Bewegung, möglichst wenig Stress, eine ausgewogene Ernährung und genügend Flüssigkeit. Ergänzend dazu kann algovir Erkältungsspray das persönliche Schutzkonzept gegen Erkältungsviren effektiv erweitern.Besonders praktisch: Das Spray lässt sich ganz einfach in den Alltag integrieren. Haustürschlüssel, Smartphone, Geldbeutel und algovir: Dank seines kompakten Formats findet das Spray in jeder Tasche Platz. Schon drei Anwendungen täglich mit jeweils einem Sprühstoß pro Nasenloch machen Schutz zur einfachen Routine. So wird aus dem Gedanken "Hoffentlich erwischt es mich nicht" eine aktive Entscheidung: "Ich schütze mich vorher."algovir Erkältungsspray auf einen Blick- Präventiver Ansatz: kann schützen, bevor eine Erkältung entsteht- Einzigartiger Carragelose-Effekt: Schutzfilm direkt in der Nase- Flexibel einsetzbar: zur Vorbeugung und bei ersten Anzeichen [1]- Ohne Gewöhnungseffekt: Anwendung als tägliche Routine geeignet- Breite Zielgruppe: auch für Schwangere, Stillende und Kinder ab 1 Jahr geeignet- Evidenzbasiert: Wirkprinzip in klinischen Studien belegt [1]- Starke Apothekenmarke: das Nr. 1 Erkältungsspray aus der Apotheke*Weitere Informationen zu algovir unter www.algovir.de1. Studien mit reinem Carragelose-Erkältungsspray durchgeführt:Eccles et al.: Efficacy and safety of an antiviral Iota-Carrageenan nasal spray: a randomized, double-blind, placebo-controlled exploratory study in volunteers with early symptoms of the common cold. Respiratory Research 2010, 11:108.Fazekas et al.: Lessons learned from a double-blind randomised placebo-controlled study with a iota-carrageenan nasal spray as medical device in children with acute symptoms of common cold. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:147.Ludwig et al.: Efficacy of a carrageenan nasal spray in patients with common cold: a randomized controlled trial. Respiratory Research 2013, 14:124.Figueroa, J. M., et al., Efficacy of a Nasal Spray Containing Iota-Carrageenan in the Postexposure Prophylaxis of COVID-19 in Hospital Personnel Dedicated to Patients Care with COVID-19 Disease. Int J Gen Med,14: 6277Pressekontakt:Lisa ArnoldPR ManagerinHERMES ARZNEIMITTEL GmbHGeorg-Kalb-Strasse 5-882049 Pullach i. IsartalDeutschlandTelefon: +49 89 / 79 102 20 232Fax: +49 89 / 79 102 139e-mail: lisa.arnold@hermes-arzneimittel.comwww.hermes-arzneimittel.comOriginal-Content von: Hermes Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58929/6375497