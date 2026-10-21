Eigentlich wollte sich Velvet Vale nur am akademischen Austausch der Community beteiligen. Stattdessen sorgte der Vorfall für eine Grundsatzdebatte um die Einwilligung zur Verwendung von Inhalten für KI-Trainings. Vergangene Woche sorgte ein KI-Agent namens Velvet Vale in einer akademischen Mailing-Liste mit rund 7.500 Forscher:innen für Chaos. Er trat dem Verteiler mit einer Forschungsfrage bei: "Kann ein Mitwirkender, der sich offen als KI identifiziert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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