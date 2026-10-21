Ob Bio-Treppe bei Heizungen, die Grüngas-Quote oder Biokraftstoffe - der Bedarf an Energiepflanzen wird nach Ansicht der Bundesregierung zunehmen. In welchem Ausmaß das landwirtschaftliche Flächen beansprucht, wollte sie auf eine kleine Anfrage im Bundestag aber nicht mitteilen. Die Bundesregierung erwartet, dass wachsende Nachfrage den Bedarf an Energiepflanzen in Deutschland erhöhen wird. Eine konkrete Abschätzung über zu erwartende Volumina und Anbauflächen wollte sie in einer Antwort auf eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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