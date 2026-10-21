Mainz (ots) -Donald Trump steht vor den Zwischenwahlen zum US-Kongress so schlecht da wie lange nicht. Steigende Lebenshaltungskosten, der Krieg in der Ukraine, dessen schnelles Ende er versprochen hatte, und ein neuer Krieg gegen Iran kosten ihn Vertrauen. Und ausgerechnet bei der Wirtschaft trauen die Amerikaner den Demokraten inzwischen mehr zu als Trumps Republikanern. "Trumps Kampf um die Macht - wie gefährlich ist das für die Welt?" ist am Donnerstag, 22. Oktober 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Trumps Kampf zu Hause hat auch internationale Folgen: Angeblich, um die Energiepreise zu drücken, öffnet Trump russischem Diesel die Häfen in den USA und Putin wieder den Weg auf die internationale Bühne. Wolodymyr Selenskyj solle abtreten, er wolle keinen Frieden und sei ohnehin an allem schuld. Selenskyj spricht von Verrat.Was, wenn ein angeschlagener US-Präsident die Ukraine fallen ließe - und Putin dann auf beiden Seiten des Atlantiks von der Krise profitiert? Sorgen Kriegsangst und Inflation für eine weitere Spaltung der Gesellschaft in den USA und auch bei uns - mit unabsehbaren Folgen?Zu Gast bei Maybrit Illner sind Armin Laschet (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, der ehemalige Trump-Sprecher und Unternehmer Anthony Scaramucci, der Comedian und Amerikanist Michael Mittermeier, die Wirtschaftswissenschaftlerin Stormy-Annika Mildner, Direktorin des Aspen Instituts Deutschland, sowie Frederik Pleitgen, Auslandskorrespondent beim US-Nachrichtensender CNN.Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "maybrit illner" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6375513