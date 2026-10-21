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WKN: 729700 | ISIN: DE0007297004 | Ticker-Symbol: SZU
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21.10.26 | 15:17
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Dow Jones News
21.10.2026 15:03 Uhr
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(1)

PTA-PVR: Südzucker AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: Südzucker AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Südzucker AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Mannheim (pta000/21.10.2026/14:30 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              Südzucker AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 529900S8QNB101D40S72 
Straße, Hausnr:         Maximilianstraße 10 
PLZ:              68165 
Ort:              Mannheim, Deutschland

2. Grund der Mitteilung freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung nur auf Ebene Tochterunternehmen infolge konzerninterner Umstrukturierung

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Registrierter Sitz und Staat: Wien, Österreich

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Zucker Invest GmbH Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG

5. Datum der Schwellenberührung 15.10.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   75,18          0,00             75,18          204.183.292 
  letzte   75,00361635858     0,00             75,00361635858 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE0007297004 0             153.496.541          0,00          75,18 
  Summe:                     153.496.541                      75,18

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen            Stimmrechte in %, wenn Instrumente in %, wenn Summe in %, wenn 
                              3% oder höher     5% oder höher    5% oder höher 
RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte 
Genossenschaft mit beschränkter Haftung 
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG      10,25                     10,25 
"RASKIA" Beteiligungs GmbH               10,25                     10,25 
Zucker Invest GmbH                   75,18                     75,18 
- 
RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte 
Genossenschaft mit beschränkter Haftung 
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG      10,25                     10,25 
"LAREDO" Beteiligungs GmbH 
LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG 
Marchfelder Zuckerfabriken Gesellschaft m.b.H.     10,25                     10,25 
- 
RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte 
Genossenschaft mit beschränkter Haftung 
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG      10,25                     10,25 
Zucker-Beteiligungsgesellschaft m.b.H.         10,25                     10,25

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 19.10.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Südzucker AG 
           Maximilianstraße 10 
           68165 Mannheim 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Andreas Rothe 
Tel.:         +49 621 - 421-240 
E-Mail:        investor.relations@suedzucker.de 
Website:       www.suedzuckergroup.com 
ISIN(s):       DE0007297004 (Aktie) XS2550868XXX (Anleihe) XS2970728XXX (Anleihe) XS3071332XXX (Anleihe) 
           XS3393874XXX (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; 
           Freiverkehr in Hannover

[ source: https://www.pressetext.com/news/1792585800638 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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