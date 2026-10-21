Owingen (ots) -Zeitlose Eleganz trifft auf maximale Gestaltungsfreiheit. Mit LOOC präsentiert Klöber einen Bürodrehstuhl, der die charakteristische Ästhetik der Designklassiker der 1930er Jahre in die moderne Arbeitswelt überführt. Das Modell steht für einen ganzheitlichen Ansatz in der Entwicklung moderner Sitzmöbel. Entworfen von Designer Jörg Bernauer und gemeinsam mit dem Klöber Entwicklungsteam umgesetzt, verbindet LOOC eine komfortorientierte Gestaltung mit innovativer Konstruktion und nachhaltigem Materialeinsatz. Das Ergebnis ist ein Stuhl, der nicht nur funktional überzeugt, sondern Arbeitsräume atmosphärisch bereichert.Inspiriert von Klassikern, entwickelt für die Arbeitswelt von heuteDas Design von LOOC orientiert sich an der Formensprache früher Klöber Modelle. Besonders prägend ist der charakteristische Rückenlehnbügel, der an historische Entwürfe des Unternehmens aus den 1930er- bis 1960er-Jahren erinnert. Gleichzeitig interpretiert LOOC diese Gestaltung neu: Statt einer geschlossenen Schale prägen freigespannte Flächen und klare Konturen das Erscheinungsbild.Die harmonische Linienführung setzt sich von der Rückenlehne bis in die Ringarmlehnen fort und verleiht dem Stuhl einestilistische Beständigkeit. So entsteht ein Möbelstück, das sich gleichermaßen in designorientierte Bürolandschaften, kreative Arbeitswelten und repräsentative Räume einfügt.Komfort ohne KompromisseEine der größten Innovationen von LOOC liegt im Verzicht auf PU-Schaum. Klöber setzt erstmals auf einen vollständig schaumfreien Sitzaufbau. Der neu entwickelte Mesh-Box-Sitz kombiniert eine tragende Netzstruktur mit Federkern- und 3D-Gewebetechnologie. Dadurch entsteht langlebiger Sitzkomfort, ohne auf die ergonomischen Eigenschaften klassischer Polsterungen angewiesen zu sein."Die Form des Drehstuhls wird geprägt durch die Kontur und die frei gespannte Fläche innerhalb der Aussparung", erläutert Bernauer. "Solche Freispannungen sind perfekte Formen, die natürlicherweise aufgrund ihrer Materialeigenschaften entstehen. Das erzeugt spannende optische Perspektiven und verleiht LOOC seine unverwechselbare Identität."Press Office:Bernadette TrepteEmail: Kloeber@real-communications.comPhone: +49 7551 8380Original-Content von: Klöber, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117745/6375535