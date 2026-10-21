NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe im dritten Quartal noch schwächer abgeschnitten als zuvor signalisiert, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Absatzentwicklung habe angesichts der geringen Vergleichsbasis enttäuscht./rob/mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 17:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 17:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR001400AJ45
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 17:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 17:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR001400AJ45
© 2026 dpa-AFX-Analyser