WUHU, China, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 19. bis 23. Oktober bringt der Chery International User Summit 2026 Nutzer, Medienvertreter und Ökosystem-Partner aus der ganzen Welt in Wuhu zusammen. Unter dem Motto "HIGH TECH FOR OUR FUTURE LIFE" widmet sich der Gipfel der Zukunft intelligenter, CO2-armer und nachhaltiger Mobilität sowie entsprechenden Lebensstilen.

Im Rahmen der Veranstaltung präsentiert Chery Auto Fortschritte in den Bereichen umweltfreundliche Produktion, intelligentes Laden und Robotaxi-Technologie, während AiMOGA Robotics intelligente Dienstleistungen anhand von Live-Interaktionen vorführt. Ob beim Laden, beim autonomen Fahren oder in der Robotik - Technologie macht den Alltag komfortabler. Da sich die Erwartungen an Mobilität weiterentwickeln und es nicht mehr nur darum geht, ans Ziel zu kommen, gewinnen Komfort und Lebensqualität zunehmend an Bedeutung. Anhand interaktiver Erlebnisse und eines weltweiten Austauschs zwischen Nutzern wird auf dem Gipfel untersucht, wie Technologie den Alltag bereichern und Marken mit Nutzern verbinden kann.

Als Premium-NEV-Marke von Chery Auto erfüllt LEPAS durch die drei Grundpfeiler Leopard Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space die Erwartungen der Nutzer an unverwechselbares Design, intelligente Annehmlichkeiten und Komfort. Mit der weltweiten Einführung und Auslieferung seiner NEV-Modellpalette macht LEPAS diese Grundpfeiler unmittelbar erlebbar. Ob beim ersten Eindruck von Exterieur und Innenraum im Showroom, auf dem täglichen Arbeitsweg oder bei längeren Reisen - durch ihre täglichen Fahrerlebnisse entdecken die Nutzer, was "Drive Your Elegance" in der Praxis bedeutet.

Da diese Erfahrungen in unterschiedlichen Märkten gemacht werden, prägen lokale Vorlieben, Straßenverhältnisse und Lebensweisen jeweils ganz eigene Perspektiven auf das Thema Eleganz. Der Gipfel führt diese Erfahrungen und persönlichen Geschichten in Wuhu zusammen und bietet LEPAS sowie seinen Nutzern aus der ganzen Welt die Gelegenheit zum direkten Austausch und zur persönlichen Zusammenarbeit.

Am 18. Oktober startete LEPAS seine erste Global Elegant Lifestyle Week. Die ersten LEPAS-Besitzer, Partner, Branchenmedien sowie Global Elegant Lifestyle-Partner aus verschiedenen Regionen trafen in Wuhu ein, um an der Veranstaltung unter dem Motto "TOGETHER IN ELEGANCE" teilzunehmen.

Im Laufe der Woche erkunden die Teilnehmenden das Thema Eleganz anhand von vier Dimensionen: Design, Technologie, Fahren und Lebensstil. Sie teilen Fahrerlebnisse, tauschen kulturelle Perspektiven auf Ästhetik aus und erkunden gemeinsam mit LEPAS den eleganten Lebensstil in verschiedenen Kulturen. Ihr Feedback wird in die Produkt-, Service- und Markenentwicklung von LEPAS einfließen.

Während der gesamten Woche lässt LEPAS Eleganz durch gemeinsame Erfahrungen lebendig werden. Die Global Journey of Elegant Driving von LEPAS sowie praktische Vorführungen zeigen, wie souveränes Fahren im realen Straßenverkehr gelingt und wie intelligente Technologie den Alltag komfortabler gestaltet. Das völlig neue Konzeptfahrzeug von LEPAS vermittelt eine Vision für das Mobilitätsdesign der Zukunft, während die Global Elegance Night Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenbringt und Raum für den Austausch persönlicher Geschichten schafft.

Über das reine Fahrerlebnis hinaus möchte LEPAS durch den Austausch von Ideen und eine enge Zusammenarbeit engere Beziehungen zu Nutzern und Partnern weltweit aufbauen. Die in Wuhu geknüpften Beziehungen werden über die Veranstaltung hinaus Bestand haben und die Vision von Eleganz, für die LEPAS steht, in den Alltag tragen.

Über LEPAS

LEPAS ist die Premium-NEV-Marke von Chery Auto, die sich der Schaffung eleganter Mobilitätserlebnisse für Nutzer weltweit verschrieben hat. Mit dem Anspruch, die "Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.

Ansprechpartner für Medien

Firmenname: LEPAS International

Ansprechpartner: Vincy Wang

E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com

Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/