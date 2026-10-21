Bei RENK läuft das Geschäft weiter auf Hochtouren. Der Augsburger Rüstungskonzern hat innerhalb weniger Tage neue Aufträge im Wert von insgesamt 160 Millionen € gemeldet und profitiert weiterhin von der steigenden Nachfrage nach militärischer Ausrüstung. An der Börse sieht es dagegen weniger erfreulich aus. Die RENK-Aktie hat in den vergangenen Monaten kräftig an Wert verloren, obwohl die Auftragsbücher so voll sind wie nie zuvor. Könnte sich daraus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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