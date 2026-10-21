Bei Almonty Industries hat sich zuletzt einiges getan. Die Sangdong-Mine produziert wieder Wolfram, der nächste Ausbau läuft bereits und auch bei weiteren Projekten geht es voran. An der Börse sieht die Entwicklung allerdings ganz anders aus: Die Aktie hat innerhalb weniger Wochen deutlich an Wert verloren. Was steckt hinter dem Kursrutsch und wie sind die jüngsten Nachrichten für Anleger einzuordnen? Almonty startet Wolframproduktion Beim Wolframproduzenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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