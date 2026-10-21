Microsoft rudert mit der Integration von Copilot unter Windows 11 wieder etwas zurück. Der KI-Assistent verschwindet jetzt an einer Stelle im Betriebssystem. Was User:innen wissen müssen. Seit einigen Monaten arbeitet Microsoft daran, Copilot zu einem festen Bestandteil von Windows 11 zu machen. Deshalb integriert das Unternehmen den KI-Assistenten in immer mehr Apps, und Menüs und lässt das Tool auf mehr Daten der Nutzer:innen zugreifen. Das missfällt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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