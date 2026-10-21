Das Fraunhofer ISE hat bei der Entwicklung von Batteriezellen mit Siliziumanoden für die industrielle Fertigung Fortschritte bei der Lebensdauer erzielt. Solche Batterien könnten Graphit als Anodenmaterial ablösen und Europa unabhängiger von Importen machen. Das Fraunhofer Institut für Solasre Energiesysteme (ISE) hat Lithium-Ionen-Batteriezellen mit einem hohen Anteil an Silizium entwickelt, die eine höhere Lebensdauer haben als bisherige Prototypen. Den Wissenschaftlern sei es laut einer Pressemitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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