Darmstadt (ots) -- Zwei weitere Top-Führungskräfte verstärken das bisherige Führungsteam- Aufstellung für die nächste Wachstumsphase- Künstliche Intelligenz (KI) als Wachstumsbeschleunigergastromatic, im DACH-Raum führender Anbieter von Workforce- und Personalmanagement-Software für die Schichtarbeitswelt mit tiefer Branchenkompetenz in Gastronomie, Hotellerie und Filialbetrieben, ernennt Ralf Gärtner zum neuen CEO des Unternehmens. Gleichzeitig mit Gärtner verstärken Ronny De Goedt als Chief Product Officer (CPO) und Annarita D'Urso als Chief Operating Officer (COO) die Unternehmensführung.Maurice Gimbel, der bei gastromatic bisher Operations, interne Services, Marketing und Vertrieb verantwortet hat, wechselt in die Rolle des neu geschaffenen Chief Marketing & Revenue Officer (CMRO) und ist künftig für das gesamte Go-to-Market des Unternehmens zuständig. Mitgründer Peter Macherey verantwortet wie bisher als Chief Technology Officer (CTO) die technologische Weiterentwicklung der Plattform. Damit verbindet gastromatic neue internationale Expertise mit der tiefen Kenntnis des Unternehmens und seiner Kunden. Das neue Team ist im Oktober gestartet.gastromatic erhöht Reichweite - neues Führungsteam bringt Skalierungs-, Innovations- und Internationalisierungserfahrung mitMehr als 12.000 Unternehmen steuern mit gastromatic ihre Personalprozesse - von der Personalverwaltung über Dienstplanung und Zeiterfassung bis zur Lohnabrechnung, alles auf einer Plattform. Damit ist gastromatic für seine Kunden das zentrale System für alles rund um ihre Mitarbeitenden. Das Unternehmen wächst seit Jahren profitabel und zweistellig. Mit dem neuen Führungsteam will gastromatic die Plattform weiter ausbauen und seine Reichweite deutlich erhöhen.Dafür hat sich gastromatic gezielt verstärkt: Gärtner (CEO) ist ein ausgewiesener Top-Manager mit jahrzehntelanger internationaler Erfahrung in der Softwareindustrie, unter anderem bei Vertex Inc., Wolters Kluwer, Comarch und IBM. Bei Wolters Kluwer führte er als CEO über viele Jahre erfolgreich die auch in Deutschland bekannten Marken Addison und CCH Tagetik. Im Laufe seiner Karriere hat er mehr als 20 SaaS-Marken skaliert - mit besonderem Fokus auf Produktinnovation und Kundenzufriedenheit. Zu seinen Stärken zählen die strategische Erweiterung von Produktportfolios und die Skalierung von Softwareplattformen für komplexe, unternehmenskritische Prozesse - auch in regulatorisch geprägten Bereichen wie dem Lohnumfeld.De Goedt (CPO) war unter anderem bei Atos Origin und Wolters Kluwer tätig. In der Tax-&-Accounting-Sparte von Wolters Kluwer verantwortete er die Weiterentwicklung des gesamten europäischen SaaS-Produktportfolios einschließlich strategischer Zukäufe. D'Urso (COO) war zuletzt Vice President Operations und Go-to-Market bei CCH Tagetik. Sie bringt umfassende internationale Erfahrung in der Skalierung von Systemen und Prozessen sowie an der Schnittstelle von Business Development, Innovation und Markteinführung mit.Die nächste Wachstumsphase - KI als BeschleunigerIm Mittelpunkt der nächsten Wachstumsphase steht der weitere Ausbau der Plattform: Mit innovativen Produkten will gastromatic seine Position in den bestehenden Kundensegmenten gezielt stärken - vom einzelnen Betrieb bis zum Filialunternehmen. Zugleich will gastromatic sein Angebot strategisch erweitern und stärker wachsen, etwa in angrenzenden Branchen, in denen Unternehmen vor ähnlichen Herausforderungen im Workforce- und Personalmanagement stehen. Als offene Plattform setzt gastromatic dabei auch auf ein wachsendes Partner-Ökosystem.Ein zentraler Wachstumstreiber ist KI. Aus der Arbeit mit mehr als 12.000 Betrieben verfügt gastromatic über eine einzigartige Prozess- und Datenbasis zu Schichtplanung, Arbeitszeiten und Lohn. Darauf aufbauend entwickelt sich gastromatic zum agentischen Workforce-Betriebssystem: KI-Agenten übernehmen wiederkehrende Aufgaben in Planung, Verwaltung und Abrechnung eigenständig, Führungskräfte vor Ort gewinnen Zeit für Gäste, Kunden und Teams. Ein erstes Beispiel ist der im Oktober vorgestellte KI-gestützte Onboarding-Assistent, mit dem neue Mitarbeitende ihre Daten selbst erfassen und den Onboarding-Prozess eigenständig abwickeln. Fehleranfällige Abfragen entfallen, Betriebe sparen Zeit und Kosten. Weitere Agenten, etwa für Dienstplanung und Lohnvorbereitung, sollen folgen."Wir wollen gastromatic zum Workforce-Betriebssystem für alle Unternehmen machen, in denen in Schichten gearbeitet wird - mit KI im Kern und über unsere heutigen Branchen hinaus", sagt CEO Ralf Gärtner. "Für unsere Kunden heißt das: Von der Schichtplanung bis zur Lohnabrechnung läuft alles auf einer Plattform, die ihnen Arbeit abnimmt, statt neue zu schaffen. Gerade bei Fachkräftemangel und Kostendruck macht genau das Betriebe wirtschaftlicher, Mitarbeitende zufriedener und Teams stabiler."Über gastromaticgastromatic mit Sitz in Darmstadt ist die führende Workforce-Plattform für die Schichtarbeitswelt. Mehr als 12.000 Unternehmen aus Gastronomie, Hotellerie und Filialbetrieben nutzen gastromatic für Personalverwaltung, Dienstplanung, Zeiterfassung und Lohnabrechnung - alles auf einer Plattform, ergänzt durch Integrationen mit Kassen-, Lohn- und Buchhaltungssystemen. Zu den Kunden zählen Mandarin Oriental, Frittenwerk, Meliá Hotels International, Amano Group, Peter Pane und das ZDF. Seit dem Start 2014 wächst gastromatic kontinuierlich, seit Jahren profitabel und zweistellig.Pressekontakt:Lejla Memisevic+49 163 6976235presse@gastromatic.comOriginal-Content von: gastromatic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183691/6375555