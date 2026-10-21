"Process Context for Enterprise AI" liefert wichtige geschäftliche Einblicke für das KI-Ökosystem und hilft Unternehmen dabei, den Nutzen der KI schneller und in größerem Umfang auszuschöpfen

Neue Funktionen verbessern die betriebliche Leistung, zeigen auf, wo KI den größten Mehrwert bieten kann, und ermöglichen den Agenten den Zugriff auf einen vertrauenswürdigen Prozesskontext

Kombiniert objektorientiertes Process Mining (OCPM), Process Lens und das Model Context Protocol (MCP), um eine unverzichtbare Plattform für agentenbasierte KI in großem Maßstab zu schaffen

ARIS, der Pionier im Bereich des Geschäftsprozessmanagements, dessen leistungsstarkes Enterprise Model seit mehr als drei Jahrzehnten die Grundlage für Unternehmensabläufe bildet, hat heute "Process Context for Enterprise AI" vorgestellt eine Lösung, die zur entscheidenden Basis für agentische Ökosysteme werden soll und Agenten sowie Anwendungen das erforderliche Geschäftsverständnis vermittelt, um messbaren Mehrwert zu schaffen.

Während Process Context für die erfolgreiche Einführung und Skalierung von KI in Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt, erfordert dies weit mehr als nur die Anbindung von KI-Agenten an Geschäftsdaten. Es erfordert eine umfassende Grundlage, in der die Zusammenhänge zwischen Geschäftsvorgängen, Personen, Systemen, Risiken und Kontrollmechanismen erfasst sind.

Aufbauend auf einem umfassenden "Digital Twin" der Organisation, der die Gestaltung von Arbeitsabläufen mit den dazugehörigen Ausführungsdaten verknüpft, bietet ARIS diese entscheidende Process Context-Ebene, die auf mehr als 30 Jahren Unternehmenswissen und -erfahrung basiert etwas, das neue Anbieter in diesem Bereich nur schwer nachbilden können.

Die Bedeutung dieses operativen Verständnisses wird durch die Ergebnisse neuer Studien untermauert, die von The Hackett Group und ARIS durchgeführt wurden. In einer Umfrage unter mehr als 200 Führungskräften von Global-2000-Unternehmen stimmten 82 zu, dass Process Context für den Einsatz von KI-Agenten erforderlich ist, doch nur 21 gaben an, einen umfassenden Echtzeit-Überblick über die Arbeitsabläufe in ihrem Unternehmen zu haben. Der entscheidende Punkt ist, dass Unternehmen, die Process Context-Tools einsetzten, mit mehr als fünfmal höherer Wahrscheinlichkeit einen messbaren ROI aus ihren KI-Investitionen verzeichneten.

"KI im Unternehmensbereich tritt in eine neue Phase ein, und die Frage, die sich Führungskräfte stellen, hat sich rasch von 'Wo können wir KI einsetzen?' zu 'Wo kann KI den größten Mehrwert schaffen?' verschoben", sagte Guillaume Bacuvier, CEO von ARIS. "Die Studie macht die Herausforderung deutlich: Unternehmen sind sich zwar bewusst, dass KI verstehen muss, wie sie arbeiten, doch den meisten fehlt noch immer diese Grundlage. ARIS schließt diese Lücke, indem es den Process Context bereitstellt, den Agenten benötigen, um effektiv zu arbeiten. Darüber hinaus hilft es Unternehmen dabei, zu erkennen, wo KI den größten Nutzen bringen, die Einführung beschleunigen und messbare neue Geschäftsergebnisse erzielen kann."

So stärkt ARIS Process Context for Enterprise AI diese strategische Funktion:

Objektorientiertes Process Mining (OCPM): Erweitert und vertieft die verfügbaren betrieblichen Einblicke erheblich und hilft Unternehmen dabei, ein umfassenderes Bild davon zu gewinnen, wie Arbeit gestaltet ist, und dies mit immer detaillierteren Erkenntnissen darüber zu verknüpfen, wie sie tatsächlich vor sich geht, sodass der "Digital Twin" der Organisation immer belastbarer wird.



Process Lens: Zeigt auf, in welchen Bereichen KI unternehmensweit die größten Auswirkungen haben wird, und ermöglicht es Unternehmen so, schneller und fundierter mit Enterprise-KI zu starten und einen messbaren ROI zu erzielen.



Model Context Protocol (MCP): "Process Context for Enterprise AI" ermöglicht es KI-Agenten und -Anwendungen, über die ARIS-Plattform auf vertrauenswürdigen Process Context zuzugreifen also auf die Geschäftsvorgänge, Funktionen, Systeme, Regeln, Risiken und Kontrollmechanismen, die bestimmen, was unter welchen Bedingungen geschehen soll.

"KI-Agenten sind nur so effektiv wie ihr Verständnis der Umgebung, in der sie eingesetzt werden sollen", sagte Maxime Hambersin, Chief Product Officer bei ARIS. "Unsere neueste Version vereint drei entscheidende Funktionen, die eine leistungsstarke, geregelte Grundlage für den Übergang von isolierten KI-Anwendungsfällen hin zu einer skalierbaren, kontrollierten und wertorientierten agentischen KI schaffen."

ARIS Process Context for Enterprise AI ist ab dem 26. Oktober erhältlich.

Über ARIS

ARIS ist die "Process Context Platform for Enterprise AI". Gestützt auf sein leistungsstarkes "Enterprise Model" verknüpft ARIS Geschäftsvorgänge, Personen, Systeme, Risiken und Kontrollmechanismen mit realen Ausführungsdaten, um einen geregelten digitalen Zwilling der Organisation zu schaffen. Diese einzigartige Grundlage ermöglicht es Global-2000-Unternehmen, ihre betriebliche Performance zu verbessern, zu ermitteln, wo KI den meisten Mehrwert bietet, und den Agenten den vertrauenswürdigen geschäftlichen Kontext bereitzustellen, den sie benötigen, um zuverlässig und kosteneffizient handeln zu können. Für weitere Informationen besuchen Sie www.aris.com.

Über die Studie

Die Process Context Study 2026 wurde von The Hackett Group in Zusammenarbeit mit ARIS durchgeführt. Im Rahmen der Umfrage wurden 200 Teilnehmer aus großen und multinationalen Unternehmen in Nordamerika (45 %), Europa (34 %) und dem Rest der Welt (21 %) befragt. 80 der teilnehmenden Unternehmen erzielen einen Umsatz von über 1 Milliarde Dollar, und 60 beschäftigen mehr als 10.000 Mitarbeiter.

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