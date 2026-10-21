Eine SpaceX-Aktie für jedes Kind in den USA: Elon Musk sorgt mit einer Ankündigung für Aufsehen, die ihn rechnerisch mehr als zehn Milliarden Dollar kosten könnte. Die Aktien sollen möglicherweise über die neuen "Trump Accounts" verteilt werden. Doch wie die Schenkung konkret funktionieren soll, ist bislang offen. Hinter der spektakulären Idee steckt eine grundsätzliche Frage: Wie gelingt der Vermögensaufbau für die nächste Generation? Während die USA mit staatlichem Startkapital und günstigen Indexfonds ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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