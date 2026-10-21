Neue Flugzeuge der Typen Skyhawk, Skylane und Stationair werden die CAP-Einsätze in den gesamten USA unterstützen; die Auslieferung ist für das Jahr 2027 vorgesehen

Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc., gab heute einen Auftrag der Civil Air Patrol (CAP) über 21 weitere Cessna-Kolbenflugzeuge bekannt, die die Einsätze der CAP in den Bereichen Notfallhilfe, Ausbildung und gemeinnützige Aufgaben in den gesamten USA unterstützen werden. Die Auslieferung soll voraussichtlich im Jahr 2027 abgeschlossen sein.

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Maj. Gen. Regena Aye and Brig. Gen. R. Jason Bailey of the Civil Air Patrol tour Cessna piston assembly at Textron Aviation's facility in Independence, Kansas

Der Auftrag umfasst sieben Cessna Skyhawk 172, elf Cessna Skylane 182, zwei Cessna Turbo Skylane T182T sowie ein Flugzeug vom Typ Cessna Turbo Stationair HD 206. CAP ist der weltweit größte Betreiber von Cessna-Flugzeugen.

"Diese Cessna-Flugzeuge tragen dazu bei, dass unsere Mitglieder einsatzbereit sind, wenn die Gemeinden uns brauchen sei es bei der Suche nach Vermissten, bei Katastropheneinsätzen oder bei der Heranführung junger Menschen an die Luftfahrt", sagte Generalmajorin Regena Aye, nationale Kommandantin und CEO der Civil Air Patrol. "Unsere langjährige Partnerschaft mit Textron Aviation trägt dazu bei, unseren Mitgliedern die zuverlässigen Flugzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um unseren Gemeinden, Bundesstaaten und der Nation zu dienen."

Als gemeinnützige Organisation und Hilfsorganisation der US-Luftwaffe dient die CAP durch Rettungsdienste, gemeinsame Ausbildungsmaßnahmen und Jugendprogramme als kosteneffizienter Kraftmultiplikator für militärische und staatliche Partner. Ihre 72.000 Mitglieder, darunter 35.000 Erwachsene und 37.000 Jugendliche, sind landesweit an 1.424 Standorten im Einsatz und werden dabei von Tausenden von Rettungskräften sowie einer Flotte von 543 einmotorigen Flugzeugen unterstützt.

"Die Civil Air Patrol verfügt über die bemerkenswerte Fähigkeit, Flugstunden in konkrete Vorteile für Gemeinden im ganzen Land umzuwandeln", sagte Bob Gibbs, Vice President für den Bereich Verteidigung und Sondermissionen bei Textron Aviation. "Von Such- und Rettungseinsätzen über Katastropheneinsätze bis hin zur Ausbildung im Luftfahrtbereich diese Aufgaben erfordern Flugzeuge, die leistungsfähig, zuverlässig und einsatzbereit sind. Wir sind stolz darauf, dass Cessna-Flugzeuge weiterhin dazu beitragen, dass die CAP diesen Auftrag erfüllen kann."

Unzählige Möglichkeiten für Sondereinsätze

Wenn Kunden aus den Bereichen Regierung, Militär und Wirtschaft Luftfahrtlösungen für kritische Einsätze benötigen, wenden sie sich an Textron Aviation. Die Luftfahrtlösungen des Unternehmens bieten die hohe Leistung und die Flugeigenschaften, die erforderlich sind, um die einzigartigen Herausforderungen von Sondereinsätzen zu bewältigen. Mit ihrer unübertroffenen Qualität, Vielseitigkeit und niedrigen Betriebskosten sind die Produkte von Textron Aviation ideal für den Einsatz in den Bereichen Ambulanzflugzeuge, Aufklärung, Überwachung und Erkundung (ISR), Nutzlasttransport, Luftvermessung, Fluginspektion, Schulung und viele andere Spezialeinsätze.

Über Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren inspirieren wir die Welt des Fliegens. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc., hat es unseren Mitarbeitern bei den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel ermöglicht, das bestmögliche Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwickeln und zu bieten. Mit einem Angebot, das von Geschäftsflugzeugen, Turboprop-Flugzeugen, leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezial-, Militär- und Verteidigungsflugzeugen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich, produktiv und flexibl zu fliegen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.txtav.com.

Informationen zu Textron

Textron Inc. ist ein Industriekonzern mit mehreren Geschäftsfeldern, der sein globales Netzwerk aus Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Verteidigung, Industrie und Finanzen nutzt, um Kunden innovative Lösungen und Dienste zu bieten. Textron ist weltweit bekannt für Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.textron.com.

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Über Civil Air Patrol

Anfang 2026 meldete die Civil Air Patrol für das Vorjahr einen geschätzten operativen Wert von 334 Millionen US-Dollar bei einer Bundesinvestition von 73,5 Millionen US-Dollar, was einem Wert von mehr als 4,50 US-Dollar pro investiertem Bundesdollar entspricht. Seit Oktober 2024 hat die Organisation fast 200.000 Flugstunden absolviert, 860 Such- und Rettungseinsätze durchgeführt und 104 Menschenleben gerettet.

Die Civil Air Patrol ist eine ehrenamtliche Organisation und die offizielle zivile Hilfsorganisation des Luftwaffenministeriums. Die CAP ist eine der vertrauenswürdigsten Organisationen zur Jugendförderung in den USA, mit Zehntausenden von Mitgliedern, die sich weltweit für ihre Gemeinden engagieren. Durch Rettungsdienste, auf die Luft- und Raumfahrt ausgerichtete Führungskräfteentwicklung, Luftfahrt sowie MINT-Bildung bildet die CAP charakterstarke Führungskräfte aus und unterstützt gleichzeitig die Gemeinden und die Nation. Die Mitglieder kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen und verfügen über vielfältige Erfahrungshintergründe von Kadetten, die im Alter von 12 Jahren beitreten, bis hin zu erwachsenen Freiwilligen mit jahrzehntelanger Berufserfahrung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte whatiscap.org.

Über Civil Air Patrol Mission Support

Die Civil Air Patrol fungiert als bewährter Kraftmultiplikator für militärische, zivile und staatliche Behörden und bietet landesweit zuverlässige und kostengünstige Luftfahrt-, Notfalldienste sowie technologische Unterstützung. In ihrer Funktion als integrierte und effektive Hilfsorganisation der Luftwaffe unterstützt die CAP militärische Ausbildungsmaßnahmen und Einsätze durch Missionen wie die JSTARS-Unterstützung, Flüge mit ferngesteuerten Ersatzdrohnen, Routenvermessungen in geringer Höhe, die Joint Task Force North, die Joint Task Force Southern Border sowie bürgerwissenschaftliche Einsätze der NASA. Ihr landesweites Such- und Rettungsnetzwerk vereint geschulte Luft- und Bodenteams mit spezialisierten Fähigkeiten, darunter kleine unbemannte Flugsysteme, Radaranalysen und Mobilfunkforensik, um vermisste Personen und Flugzeuge aufzufinden. Als führender landesweiter Partner im Rettungsdienst liefert die CAP bei Katastrophen und Notfällen wichtige Bilddaten, georäumliche Produkte, Kommunikationsunterstützung und Schadensbewertungen, die Entscheidungsträgern helfen, schnell und effektiv zu reagieren. Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1967 wird der Civil Air Patrol die Rettung von fast 5.000 Menschenleben zugeschrieben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte whatiscap.org.

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