München (ots) -Diesel und Benzin bewegen sich im Vergleich zur Vorwoche in entgegengesetzte Richtungen. Aktuelle Zahlen des ADAC zeigen: Der Preis für einen Liter Super E10 ist um 4,1 Cent gesunken und liegt im bundesweiten Durchschnitt bei 2,110 Euro. Diesel verteuerte sich im selben Zeitraum dagegen um 0,8 Cent auf 2,255 Euro je Liter.Der Ölpreis hat in den vergangenen Tagen weiter zugelegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent erreichte gestern im Tagesverlauf das höchste Niveau seit Mai und kostete zum Handelsschluss rund 109 US-Dollar und damit etwa drei US-Dollar mehr als in der Vorwoche. Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Heizöl mit Beginn der kälteren Jahreszeit zunimmt, was sich ebenfalls auf den Dieselpreis auswirkt. Trotz des gestiegenen Ölpreises ist Benzin dagegen deutlich günstiger geworden. Dies zeigt, dass bei Super E10 Spielraum für Preisnachlässe bestand. Bei Benzin scheint inzwischen der Großteil des Tankrabatts an den Zapfsäulen anzukommen.Der ADAC empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, nach Möglichkeit kurz vor 12 Uhr zu tanken, denn dann sind die Spritpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen anschließend langsam wieder. Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Dort lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen. Die seit kurzem verfügbare Spritpreisampel zeigt Nutzern auf einen Blick die günstigste und die teuerste Tankstelle in der Nähe.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6375614