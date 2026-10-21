Die ereignisgesteuerte Datenerfassung und die KI-gestützte Ursachenanalyse werden zur Standardpraxis für neue NTCE-Fahrzeugprogramme; dadurch lässt sich die Untersuchungsdauer nachweislich von zwei Wochen auf zwei Tage verkürzen

Nach einem erfolgreichen Proof-of-Concept und der fortlaufenden technischen Entwicklung in den vergangenen 12 Monaten erweitert das Nissan Technical Centre Europe (NTCE) Nissans wichtigstes Forschungs- und Entwicklungszentrum für seine globalen Regionen den Einsatz der Sonatus Fastlane-Plattform im gesamten Validierungsworkflow vor Produktionsbeginn (SOP). Die ereignisgesteuerte Datenerfassung und die Ursachenanalyse der Plattform haben den Zeitaufwand der NTCE-Ingenieure für die Untersuchung von Fahrzeugsoftwareproblemen von zwei Wochen auf zwei Tage reduziert. Das NTCE plant, die Plattform zu einem festen Bestandteil der Validierung künftiger Fahrzeugprogramme zu machen, darunter auch kommende Modelle wie der Nissan JUKE.

Mit der Fastlane-Plattform stehen den Ingenieuren die benötigten Daten bereits ab dem Zeitpunkt des Auftretens eines Fehlers zur Verfügung. Die Teams richten über die Cloud gezielte Richtlinien zur Datenerfassung ein, und die Erfassung beginnt automatisch, sobald ein definiertes Ereignis erkannt wird. Fastlane Insight gleicht diese Daten anschließend mit den Spezifikationen von NTCE, CAN-Karten, Diagnosedatenbanken und der Fehlerhistorie ab, um den Ingenieuren die wahrscheinlichste Ursache aufzuzeigen, wobei die Quellen für jede Schlussfolgerung angegeben werden. In der NTCE-Implementierung wird Fastlane Insight von Anthropic Claude unterstützt, das auf Amazon Bedrock von Amazon Web Services (AWS) läuft.

"Unser Validierungszeitraum erstreckt sich über etwa ein Jahr, von den ersten Serienfahrzeugen bis zum Produktionsstart, und der Umfang der Software, die wir in dieser Zeit verifizieren müssen, nimmt stetig zu", erklärte Dipesh Solanki, Vice President of Vehicle Engineering bei NTCE. "Mit der Fastlane-Plattform von Sonatus erhalten unsere Ingenieure die erforderlichen Daten, ohne zum Fahrzeug zurückkehren zu müssen, und können die Ursache eines Problems innerhalb von Tagen statt Wochen ermitteln. Aus diesem Grund werden wir diese Plattform künftig in unseren Validierungsprozess für neue Modelle integrieren."

Da der Softwareumfang in allen Fahrzeugbereichen zunimmt, müssen innerhalb des Validierungszyklus immer mehr Probleme gelöst werden, darunter auch komplexere, die Systemgrenzen überschreiten. Um die Daten zur Diagnose dieser Probleme zu erfassen, mussten bisher große Datenmengen aus Testfahrten gesammelt, im Nachhinein analysiert und falls die erste Erfassung unzureichend war die Tests wiederholt werden. Da der Bau und die Wartung von Prototypenfahrzeugen kostspielig sind, konkurrierten Teams, die unterschiedliche Probleme untersuchten, zudem um die begrenzte Zeit, die für die Nutzung derselben Fahrzeuge zur Verfügung stand.

Die Erweiterung des NTCE markiert den ersten operativen Einsatz von Fastlane Copilot, der pluggbaren, fahrzeugintegrierten Validierungsplattform von Sonatus, die über einen speziellen Kabelbaum mit jedem Testfahrzeug verbunden wird, ohne dass eine Demontage erforderlich ist. Auf jedem Fahrzeug umfasst Fastlane Copilot den Fastlane Collector, der ereignisgesteuerte Fahrzeugdaten erfasst, sowie Fastlane Edge, das KI im Fahrzeug einsetzt, um Probleme direkt am fahrenden Fahrzeug zu erkennen. Fastlane Copilot arbeitet mit Fastlane Insight in der Cloud zusammen, das diese Daten analysiert, um die wahrscheinlichste Ursache zu ermitteln.

"Validierungsteams verlieren selten Zeit, weil sie ein Problem nicht beheben können. Sie verlieren Zeit damit, auf die richtigen Daten aus dem Fahrzeug zu warten und deren Bedeutung schnell zu erfassen insbesondere angesichts der zunehmenden Komplexität der Fahrzeuge", sagte Alexandre Corjon, Senior Vice President of Engineering bei Sonatus. "Mithilfe unserer KI-Lösungen für Fahrzeuge ermöglicht Fastlane Insight eine schnellere Ursachenanalyse in allen Fahrzeugsubsystemen und belegt dies anhand von Nissans eigenen Referenzdaten, sodass das Unternehmen hochwertige Fahrzeuge schneller auf den Markt bringen kann."

Zu den Ergebnissen bei NTCE zählen:

Die Untersuchungsdauer wurde von zwei Wochen auf zwei Tage verkürzt , wobei die Ingenieure Daten erhalten, die genau dem Zeitpunkt des Auftretens eines Fehlers zugeordnet sind.

, wobei die Ingenieure Daten erhalten, die genau dem Zeitpunkt des Auftretens eines Fehlers zugeordnet sind. Die Einrichtungszeit für das Fahrzeug verkürzte sich von über einer Stunde auf wenige Minuten , da ein Kabelbaum zum Einsatz kam, der ohne Demontage des Fahrzeugs angeschlossen werden kann.

, da ein Kabelbaum zum Einsatz kam, der ohne Demontage des Fahrzeugs angeschlossen werden kann. Weniger Nachprüfungen an Fahrzeugen , da die Aufzeichnungen über die Cloud an die Ingenieure weitergeleitet werden unabhängig davon, wo diese sich befinden -, können diese die benötigten Daten bereits beim ersten Mal in Echtzeit abrufen.

, da die Aufzeichnungen über die Cloud an die Ingenieure weitergeleitet werden unabhängig davon, wo diese sich befinden -, können diese die benötigten Daten bereits beim ersten Mal in Echtzeit abrufen. Parallele Entwicklungsarbeiten an einem einzigen Fahrzeug, sodass die Teams für Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Infotainment, Karosseriesteuerung und Antriebsstrang nicht mehr um die Verfügbarkeit des Fahrzeugs konkurrieren müssen.

Eine Fallstudie, in der die Einführung der Fastlane-Plattform bei NTCE detailliert beschrieben wird, finden Sie unter https://www.sonatus.com/resources/customer-case-study-nissan/

Über Sonatus

Sonatus bietet KI-Lösungen von der Cloud bis zum Edge für intelligente Fahrzeuge. Die Fastlane-Plattform ermöglicht es Erstausrüstern und Zulieferern, die Markteinführungszeit zu verkürzen, die Lebenszykluskosten zu senken und ihre Fahrzeuge kontinuierlich zu verbessern von der Konstruktion und Entwicklung bis hin zur Produktion und zum Kundendienst. Sonatus wurde 2018 gegründet und wird von Investoren aus der Automobil-, Halbleiter- und Risikokapitalbranche unterstützt; die Technologie des Unternehmens kommt weltweit in mehr als 9 Millionen Fahrzeugen zum Einsatz. Sonatus hat seinen Hauptsitz im Herzen des Silicon Valley (Sunnyvale, Kalifornien), eine regionale Zentrale in Dublin sowie Niederlassungen in Bangalore, Detroit, Frankfurt, Krakau, Paris, Pune, Seoul, Shanghai, Taipeh und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonatus.com.

Sonatus, Fastlane und das Sonatus-Logo sind Marken von Sonatus, Inc., die in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern eingetragen sind oder deren Eintragung beantragt wurde. 2026 Sonatus, Inc.

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