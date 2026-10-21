Cyberbedrohungen werden durch sich stetig weiterentwickelnde Technologien und wachsende IT-Abhängigkeiten immer komplexer. Für Makler eröffnet das attraktive Beratungsmöglichkeiten - denn auch wenn Cyberrisiken komplex sind, ihre Vermittlung muss es nicht sein. Ein Artikel von Sören Brokamp, Geschäftsführer der Perseus Technologies GmbHRansomware, KI-gestützte Betrugsversuche und neue Angriffsmuster können Betriebe lahmlegen. Betriebsunterbrechungen, Wiederherstellungskosten und Reputationsschäden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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