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Dow Jones News
21.10.2026 16:27 Uhr
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MÄRKTE USA/Positive KI-Schlagzeilen hieven die Wall Street ins Plus

DJ MÄRKTE USA/Positive KI-Schlagzeilen hieven die Wall Street ins Plus

DOW JONES--Nach einem äußerst volatilen Vortag scheint es an der Wall Street am Mittwoch wieder ruhiger zuzugehen. Händler sprechen von einer Mischung aus starken Unternehmenszahlen und Optimismus im Vorfeld der Quartalszahlen großer Technologiekonzerne. Investoren positionieren sich im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Quartalsberichte zum dritten Quartal von Tesla, Meta Platforms, Texas Instruments und International Business Machines (IBM) nach Börsenschluss. Denn Künstliche Intelligenz (KI) bleibt weiterhin das beherrschende Thema an den Märkten. Befürchtungen über eine KI-Blase bestehen zwar weiterhin, aber zumindest zur Wochenmitte treten diese Sorgen etwas in den Hintergrund. Die technologielastige Nasdaq führt die Aufschläge an.

Im frühen Geschäft steigt der Dow-Jones-Index um 0,2 Prozent auf 52.573 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern um 0,2 bzw. 0,4 Prozent. Zur positiven Stimmung im Technologiesektor tragen SpaceX und Tesla bei. Denn Hauptgesellschafter Elon Musk erklärt, seine beiden Unternehmen prüften eine mögliche Megafusion. SpaceX und Ausschüsse von Tesla sondierten mögliche operative Verbindungen und eine strategische Ausrichtung. Die Schlagzeilen steigern die Begeisterung für verwandte Aktien in den Bereichen Raumfahrt, KI und Technologie.

Darüber hinaus dürfte SpaceX mit den Drittquartalszahlen dazu beitragen, die Sorgen der Anleger über eine mögliche Verlangsamung des Investitionsbooms im Bereich KI zu zerstreuen, urteilt JP Morgan. Das Unternehmen prognostiziert für das vierte Quartal Investitionen zwischen 35 Milliarden und 40 Milliarden US-Dollar, was einen kräftigen Anstieg gegenüber dem Vorquartal darstellen würde. "Wir erwarten, dass SpaceX das erste von vielen Unternehmen in dieser Berichtssaison sein wird, das die Sorgen über Strom- und Finanzierungsengpässe dämpft und die Dynamik rund um den KI-Ausbau verstärkt", befinden die Analysten der US-Bank. SpaceX meldete den ersten Gewinn als börsennotiertes Unternehmen und steigerte den Umsatz um 161 Prozent. Der Kurs hebt um 9 Prozent ab, Tesla ziehen um 2,8 Prozent an.

Anteil an der positiven Stimmung hat auch Super Micro Computer; deren Kurs schießt um 14 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen liegen über der eigenen Prognose, der Anbieter von Servern und Speicherlösungen hob seine Umsatzprognose für das erste Quartal deutlich an. JP Morgan streicht die Erwartung einer steigenden Bruttomarge positiv heraus.

Netflix fallen um 4,4 Prozent, nachdem der Streaming-Dienst zwar die Gewinnerwartungen des Marktes übertroffen, aber eine enttäuschende Umsatzprognose abgegeben hat. Ein Gewinnanstieg, eine angehobene Gewinnprognose und größere Aktienrückkäufe überzeugen Anleger bei AT&T nicht, der Kurs sinkt um 5,2 Prozent. Beim Telekommunikationsriesen enttäuscht laut Händlern der Zuwachs an profitablen Mobilfunkvertragskunden.

Philip Morris International hat im jüngsten Quartal einen höheren Umsatz erzielt. Der Gewinn des Tabakkonzerns ging jedoch zurück - die Aktie gibt 3,5 Prozent nach. Intuitive Surgical fallen um 5,6 Prozent, der Hersteller chirurgischer Roboter verschreckt mit einer Kartellstrafe und einem reduzierten Wachstumsausblick. Capital One steigen um 2,2 Prozent, das Kreditkartenunternehmen will sich über höhere Marketingausgaben gegen Wettbewerber behaupten und mehr Kunden erreichen.

Auf der Makroebene kommen dem Aktienmarkt sinkende Anleiherenditen zugute. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren mit 5,10 Prozent und damit 2 Basispunkte unter Vortagesniveau. Hilfreich sind auch die ins Minus gedrehten Erdölpreise. Die global gehandelte Sorte Brent verbilligt sich pro Fass um 0,6 Prozent auf 108,17 Dollar, US-Leichtöl der Sorte WTI kostet nach den Kapriolen rund um den Verfallstag nun wieder unter 100 Dollar das Barrel. Der Markt bewege sich zwischen Hoffen und Bangen im Hinblick auf eine Verständigung der Kriegsparteien USA und Iran, heißt es. "Die Ölmärkte haben ihre jüngsten Gewinne gehalten und sich von Schlagzeilen über die diplomatische Haltung zwischen Iran und den USA nicht beeindrucken lassen", sagt MUFG-Analystin Soojin Kim.

Bei Devisen und Gold tut sich wenig: Der Dollar-Index stagniert. Leicht nachgebende Anleiherenditen hieven den Goldpreis knapp ins Plus. 

=== 
INDEX     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA     52.572,54  +0,2  +76,66    52.495,88 
S&P-500    7.727,62  +0,2  +15,05    7.712,57 
NASDAQ Comp 26.542,81  +0,4  +117,99    26.424,82 
NASDAQ 100  29.623,06  +0,5  +132,77    29.490,28 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,77 -0,01    4,80      4,77 
5 Jahre           4,91 -0,02    4,95      4,91 
10 Jahre          5,10 -0,02    5,14      5,09 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:19 
EUR/USD          1,1227  -0,1  -0,0009     1,1236   1,1237 
EUR/JPY          177,36  -0,2  -0,3500     177,71  177,6700 
EUR/CHF          0,9253  -0,1  -0,0013     0,9266   0,9272 
EUR/GBP          0,8382  -0,2  -0,0013     0,8395   0,8398 
USD/JPY          157,96  -0,1  -0,2000     158,16  158,1200 
GBP/USD          1,3393  +0,1   0,0015     1,3378   1,3376 
USD/CNY          6,6758  -0,0  -0,0021     6,6779   6,6779 
USD/CNH          6,6743  0,0  -0,0002     6,6745   6,6755 
AUS/USD          0,7029  +0,4   0,0027     0,7002   0,7002 
Bitcoin/USD      83.672,49  +1,1   901,49    82.771,00 82.506,54 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         97,22  -0,6   -0,60      97,82 
Brent/ICE         108,17  -0,6   -0,62     108,79 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.137,56  +0,3   13,22    4.124,34 
Silber           57,71  -0,5   -0,27      57,98 
Platin         1.642,85  -0,4   -5,90    1.648,75 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/rio

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