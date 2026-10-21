Ein falscher Klick beim Buchen eines Abonnements bindet Kund:innen oft schneller an lange Laufzeiten als geplant. Wer den Irrtum sofort bemerkt, stößt bei den Anbietern im Anschluss häufig auf unerwartete Hürden und unzulässige Abwehrversuche. Diese Erfahrung musste ein Verbraucher machen, der beim Sport-Streamingdienst Dazn versehentlich ein Jahresabonnement statt eines Monatsabonnements abgeschlossen hatte. Als er den Vertrag kurz nach der Buchung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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