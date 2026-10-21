Das chinesische KI'Unternehmen Deepseek hat ein neues Open-Source-Tool veröffentlicht, um seiner Konkurrenz Druck zu machen. Damit sollen die Kosten für die KI-Nutzung spürbar reduziert werden. KI-Modelle aus China rücken in der Branche und auf dem Markt immer mehr ins Rampenlicht. Im Vergleich zu großen KI-Tools von OpenAI und Anthropic sind die chinesischen Modelle meist recht günstig und können allmählich auch mit Leistung auf einem hohen Niveau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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