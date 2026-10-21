Der Pilottest zeigt, wie vertrauenswürdige KI-Agenten nicht nur Abläufe automatisieren, sondern im Auftrag von Käufern und Lieferanten auch konkrete Geschäftstransaktionen ausführen können

Visa (NYSE: V), BILL (NYSE: BILL) und Billtrust haben heute den ersten Praxistest gestartet, bei dem vertrauenswürdige KI-Agenten bereits genehmigte Rechnungszahlungen im Auftrag von Käufern über Lieferantenportale einleiten und vollständig abwickeln.

Bislang mussten sich Nutzer bei vielen Zahlungsportalen persönlich authentifizieren. Das erschwerte die automatisierte Abwicklung bereits genehmigter Zahlungen. Gemeinsam mit BILL und Billtrust, führenden Anbietern von Lösungen für die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, trägt Visa mit seinem Portfolio Visa Intelligent CommerceTM dazu bei, diese Lücke zu schließen. Mithilfe von Lösungen wie dem Visa Trusted Agent Protocol können sich KI-Agenten nun sicher bei zugangsgeschützten Portalen authentifizieren. Vertrauenswürdige KI-Agenten können damit Zahlungen abwickeln, für die Käufer bisher Zahlungsdaten manuell eingeben mussten. Die Lieferanten behalten so Kontrolle und Überblick.

Wie vertrauenswürdige KI-Agenten eine der größten Hürden bei der Zahlungsautomatisierung überwinden

Der Ablauf beginnt damit, dass der autorisierte BILL Payment Agent, der über das Trusted Agent Protocol und das Agentic Directory von Visa registriert ist, im Auftrag von BILL-Kunden Zahlungen ausführt. Dazu verwendet er tokenisierte Zahlungsdaten und Kontrollmechanismen, die den genehmigten Zahlungsanweisungen des Käufers entsprechen. Die Funktionen des Portfolios Visa Intelligent Commerce (VIC) bilden die Grundlage dafür, dass BILL Kartenzahlungen für Lieferantenrechnungen sicher automatisieren kann.

Sobald die Zahlung eingeleitet ist, nutzt Billtrust das Visa Trusted Agent Protocol, um den autorisierten Agenten zu erkennen, zu authentifizieren und ihm Zugang zu gewähren. Anschließend kann BILL die Rechnung im Auftrag des Kunden bezahlen. Die Authentifizierung des Agenten kann dabei die Schutzanforderungen erfüllen, für die bisher CAPTCHAs und andere Mechanismen zur Abwehr von Bots eingesetzt wurden, ohne dass sich der Agent zusätzlich anmelden muss. Billtrust-Kunden erhalten dadurch Zahlungen über das Portal zügig und entsprechend ihren Annahmerichtlinien. Das kann ihren Cashflow verbessern.

"Unternehmen sollten sich bei Zahlungen nicht zwischen Automatisierung und Kontrolle entscheiden müssen", erläutert Mark Nelsen, SVP und Head of Product, Commercial Money Movement Solutions bei Visa. "In diesem Pilotprojekt setzen wir agentischen Handel ein, um ein konkretes Problem im B2B-Zahlungsverkehr zu lösen: Vertrauenswürdige Agenten wickeln Zahlungen plattformübergreifend ab. Gemeinsam mit BILL und Billtrust erproben wir, wie sich dieses Modell durch eine verlässliche Identitätsprüfung, Zahlungskontrollen und Transparenz über die Transaktionen umsetzen lässt."

Vertrauen als Grundlage für B2B-Zahlungen durch KI-Agenten

Der Pilot nutzt unter anderem das Visa Trusted Agent Protocol aus dem Portfolio Visa Intelligent Commerce und ermöglicht damit:

Einen erkannten und authentifizierten KI-Agenten, der im Auftrag eines eindeutig identifizierten Käufers handelt

Tokenisierte Zahlungsdaten statt gemeinsam genutzter Zugangsdaten zu Lieferantenportalen

Zahlungskontrollen, die an die genehmigte Zahlungsanweisung des Kunden gebunden sind

Einen eigens für die jeweilige Rechnung vorgesehenen Zahlungsweg

Nachvollziehbarkeit der Zahlungsautorisierung und des Zahlungsabschlusses

"Fast 500.000 Unternehmen vertrauen bei der Verwaltung ihrer Finanzen, der Abwicklung von Zahlungen und dem optimalen Einsatz ihrer finanziellen Mittel auf BILL. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen wir die Zahlungsabwicklung vereinfachen, ohne Kompromisse bei der Genauigkeit und Sicherheit von Lieferantenzahlungen einzugehen. Zu lange mussten Mitarbeitende Aufgaben in Lieferantenportalen manuell erledigen, die eigentlich automatisiert ablaufen sollten", so Archana Prasad, SVP of Payments and Financial Services bei BILL. "Gemeinsam mit Visa und Billtrust beseitigt BILL diese Hürde mit seiner KI-gestützten Zahlungstechnologie: Zahlungen werden vollständig abgewickelt, Lieferanten erhalten ihr Geld schneller und Finanzteams gewinnen Zeit für andere Aufgaben."

Im Rahmen des Pilotprojekts können Lieferanten, die Billtrust nutzen, Zahlungen von vertrauenswürdigen Geschäftsagenten erkennen und annehmen. Dadurch wird bislang gebundene Liquidität schneller verfügbar. Gleichzeitig stehen den Lieferanten weiterhin alle Informationen zur Verfügung, die sie benötigen, um Zahlungen nach ihren bestehenden Annahmerichtlinien zu verarbeiten und abzugleichen. Käufer, die BILL nutzen, müssen dank der Automatisierung dieses letzten manuellen Schritts Zahlungsdaten nicht mehr zeitaufwendig in Lieferantenportale eingeben. So können sich ihre Finanzteams auf andere Aufgaben konzentrieren.

"Agentischer Handel kann sich nur durchsetzen, wenn Unternehmen darauf vertrauen können, dass Agenten systemübergreifend mit derselben Transparenz und Verantwortlichkeit handeln, die sie auch von Menschen erwarten", betont Kunal Patel, SVP Payments bei Billtrust. "Das Pilotprojekt verbindet die Rechnungsfreigabe auf Käuferseite mit der Zahlungsannahme auf Lieferantenseite. So können autorisierte Agenten Geschäftstransaktionen abschließen und gebundene Liquidität schneller verfügbar machen. Selbst komplexe Annahmerichtlinien werden eingehalten, während beide Seiten den Überblick und die Kontrolle behalten."

Das Pilotprojekt ist bereits angelaufen: Teilnehmende BILL-Kunden wickeln darüber vollständige Transaktionen mit Lieferanten ab, die Billtrust nutzen. Parallel dazu wollen Visa, BILL und Billtrust weitere Einsatzmöglichkeiten für agentenbasierte Zahlungen untersuchen. Weitere Informationen zu Visa Intelligent Commerce und dazu, wie Visa Vertrauen im agentischen Handel schafft, finden Sie unter Visa.com.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist weltweit führend bei digitalem Zahlungsverkehr, was die Transaktionen zwischen Verbrauchern, Verkäufern, Finanzinstituten und Regierungsbehörden in mehr als 200 Ländern und Regionen erleichtert. Unsere Mission ist die Verbindung der Welt über ein innovatives, zuverlässiges und sicheres Zahlungsnetz. So können Menschen, Unternehmen und Wirtschaftssysteme gedeihen. Wir glauben, dass Wirtschaftssysteme, die jeden überall einschließen, jedem auch überall zunutze kommen. Teilnahme ist in unseren Augen entscheidend für die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Mehr erfahren Sie unter Visa.com.

Über BILL

BILL (NYSE: BILL) ist eine intelligente Finanzplattform, auf die fast eine halbe Million Unternehmen und ihre Steuerberater setzen, um ihre Finanzen zu verwalten, Zahlungen abzuwickeln und ihre finanziellen Mittel optimal einzusetzen. Das Angebot richtet sich sowohl an dynamische Start-ups als auch an wachsende Unternehmen mit komplexen Geschäftsabläufen. Die Plattform bündelt KI-gestützte strategische Finanzfunktionen, darunter Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Ausgabenmanagement, Prognosen und Beschaffung. Über ein Netzwerk von mehr als neun Millionen Mitgliedern verarbeitet BILL jährlich Zahlungen in einer Größenordnung von rund einem Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San José, Kalifornien, und ist ein bewährter Partner führender US-amerikanischer Finanzinstitute, Steuerberatungsgesellschaften und Softwareanbieter. Weitere Informationen unter bill.com.

Über Billtrust

Mit der B2B-Plattform Billtrust können Unternehmen offene Forderungen schneller in liquide Mittel umwandeln und zugleich die Kundenbeziehungen pflegen, die für Folgegeschäfte entscheidend sind. Die Plattform unterstützt Finanzverantwortliche im gesamten Prozess von der Kreditgewährung bis zum Zahlungseingang. Sie hilft ihnen, Umsätze schneller zu realisieren, Zahlungseingänge verlässlich zu planen und abzusichern sowie verfügbare Mittel gezielt einzusetzen. Mit mehr als 20 Millionen Käufern und einem jährlichen Handelskreditvolumen von einer Billion US-Dollar verfügt Billtrust über das branchenweit größte B2B-Käufernetzwerk. Durch die Auswertung von Debitorendaten liefert die Plattform wertvolle Erkenntnisse, mit denen Unternehmen ihre Liquidität verbessern können.

Häufig gestellte Fragen

Worum geht es bei diesem Pilotprojekt?

Visa, BILL und Billtrust erproben, wie ein autorisierter KI-Agent im Auftrag eines Käufers bereits genehmigte Rechnungszahlungen abwickeln kann. Bislang muss sich für diesen letzten Zahlungsschritt häufig ein Mitarbeiter manuell bei einem Lieferantenportal anmelden und die Zahlungsdaten eingeben. Während des Pilotprojekts wird untersucht, wie vertrauenswürdige Agenten diese Aufgabe übernehmen können, ohne die vom Käufer festgelegten Kontrollmechanismen und die Transparenz einzuschränken.

Warum ist das wichtig?

Auf diese Weise lässt sich einer der letzten größeren manuellen Schritte in vielen Prozessen der Kreditorenbuchhaltung automatisieren.

Welche Rolle spielt Visa?

Mithilfe der Identifizierung von Agenten, tokenisierter Zahlungsdaten und entsprechender Zahlungskontrollen kann Visa eine vertrauenswürdige Zahlungsabwicklung ermöglichen.

Wie können Einkaufs- und Lieferantenplattformen von diesem Modell profitieren?

Im Rahmen des Pilotprojekts könnten Einkaufsplattformen wie BILL Kartenzahlungen auch bei Lieferanten ermöglichen, die automatisierte Zahlungen bislang hauptsächlich per ACH-Überweisung oder Scheck akzeptiert haben. Lieferantenplattformen wie Billtrust könnten Zahlungen über ihre Portale beschleunigen und vereinfachen. Lieferanten könnten diese dadurch effizienter verarbeiten und ihre Forderungslaufzeit (Days Sales Outstanding, DSO) verkürzen.

Müssen Käufer ihre Zugangsdaten für Lieferantenportale weitergeben?

Nein. Das Pilotprojekt ist darauf ausgelegt, die Weitergabe von Zugangsdaten für Lieferantenportale überflüssig zu machen.

Trifft der KI-Agent eigenständig Zahlungsentscheidungen?

Nein. Der Agent führt ausschließlich zulässige Zahlungen aus, die der Käufer bereits genehmigt hat.

Warum eignet sich der B2B-Zahlungsverkehr besonders für agentischen Handel?

Weil hier bereits etablierte Freigabeprozesse, Kontrollmechanismen und Regeln des Käufers gelten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261020524675/de/

Contacts:

Medienkontakt

Conor Febos, Press@visa.com

Lauren Johns, pr@hq.bill.com

Paul Accardo, PR@billtrust.com

Investorenkontakt

Jack Andrews, investor@hq.bill.com