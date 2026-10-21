Canton Tower Tourist Area

GUANGZHOU, China, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- "Canton Fair, Global Share!" Die 140. Chinesische Import- und Exportwarenmesse (Canton Fair) findet vom 15. Oktober bis zum 4. November in Guangzhou statt. Um Händler aus aller Welt willkommen zu heißen, bietet Canton Tower Cultural Tourism in seinen Einrichtungen zahlreiche exklusive Vergünstigungen sowie hochwertige Serviceleistungen aus einer Hand, damit Gäste aus dem In- und Ausland den Charme der Stadt in vollen Zügen erleben können.

Während der Messe präsentiert Canton Tower Cultural Tourism die besondere Veranstaltungsreihe "Echoes of Time" mit Tanzaufführungen. Vom 17. bis zum 31. Oktober werden am Canton Tower und in der Guangzhou Ocean World abwechselnd spektakuläre Shows - darunter die "Wanjiang Song and Dance Parade", "Golden Band LIVE" und die "Floating Light Dance Show" - auf der Bühne zu sehen sein und den Händlern aus aller Welt ein kulturelles Fest bieten, das Tradition und Moderne auf wundervolle Weise miteinander verbindet.

Vom 12. Oktober bis zum 4. November erhalten Besucher bei Vorlage eines entsprechenden Ausweises für die 140. Canton Fair 10?% Ermäßigung auf Erwachsenentickets für den Canton Tower. Die Gäste sind herzlich eingeladen, auf das Wahrzeichen der Stadt hinaufzufahren und die beeindruckende Aussicht auf beide Ufer des Perlflusses sowie den Panoramablick über die "Stadt der Ziegen" zu genießen.

Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer 10?% Rabatt auf Eintrittskarten für die vier Hauptstrecken im Landmark a (Discovery Park) und können dort den Nervenkitzel eines Abenteuers in großer Höhe erleben. In allen Restaurants von Canton Tower Food & Beverage erhalten Gäste ohne Reservierung 10?% Rabatt auf die regulären Preise (Servicegebühren ausgenommen) und können dabei Lingnan-Küche hoch über der Stadt genießen. Die Kultur- und Kreativ-Stores im Canton Tower bieten 10?% Rabatt auf kreative Produkte und 12?% Rabatt auf Artikel aus dem Bereich des immateriellen Kulturerbes (ICH). Insbesondere der "Guangzhou Gifts Flagship Store" und der "Ocean Store" in der "Guangzhou Ocean World" sind als Geschäfte mit Steuerrückerstattungsservice ausgewiesen und bieten einen bequemen Service zur Steuerrückerstattung bei der Ausreise nach dem Prinzip "Jetzt kaufen, sofort erstatten lassen". Kunden, die eine Steuerrückerstattung erfolgreich abwickeln, erhalten zudem pro Bestellung ein kostenloses, exquisites Souvenir und können so ganz einfach eine schöne Erinnerung an Guangzhou mit nach Hause nehmen.

Gleichzeitig erhalten Besucher im Guangzhou Ocean World 20?% Rabatt auf Eintrittskarten für Erwachsene, mit denen sie die geheimnisvolle Unterwasserwelt erkunden können. Ferner bietet die Mountain Villa Sonderkonditionen für Gästezimmer im Rahmen von Verträgen mit Firmen sowie einen Rabatt von 10?% auf die regulären Preise im Restaurant, wodurch den Teilnehmern ein ruhiger und komfortabler Aufenthalt garantiert wird.

Vom 15. Oktober bis zum 4. November bietet die Canton Tower Plaza exklusive Vergünstigungen an. Mit entsprechenden Ausweisen für die Canton Fair können Händler drei Stunden lang kostenlos parken (kein Kauf erforderlich), erhalten bei jedem Einkauf eine kostenlose Tageskarte für die Guangzhouer U-Bahn und profitieren von exklusiven Rabatten in Gastronomie und Einzelhandel, darunter Rabattaktionen ab einem bestimmten Einkaufswert - so können die Gäste beim Einkaufen und bei Freizeitaktivitäten die pulsierende Energie der Stadt erleben. Überdies erhalten Besucher bei Vorlage eines entsprechenden Ausweises an der Kasse am Canton Tower Wharf 10?% Ermäßigung auf vor Ort gekaufte Erwachsenentickets für eine Nachtfahrt auf dem Perlfluss an Bord der Pearl River Prince, der Pearl River Princess und des Pearl River Red Boat. Die Gäste sind herzlich eingeladen, eine malerische Nachtfahrt zu genießen und die schillernden Lichter zu bewundern, die beide Flussufer erhellen.

Vom 15. Oktober bis zum 7. November bietet das Canton Tower Theatre Sonderangebote für Eintrittskarten zu Inside No. 9, einem immersiven Krimi, der offiziell von der BBC autorisiert wurde. Bei Vorlage eines Canton-Fair-Ausweises an der Theaterkasse vor Ort erhalten Händler 15?% Rabatt auf Frühbuchertickets sowie 10?% bis 15?% Rabatt auf Paarpakete für ein faszinierendes kulturelles Erlebnis.

(Anmerkung: Dieses Stück wird auf Chinesisch aufgeführt.)

Mit den exklusiven Vergünstigungen zur Canton Fair und der von Canton Tower Cultural Tourism ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe "Echoes of Time" soll Händlern aus aller Welt ein erstklassiges, komfortables und nahtloses Geschäfts- und Reiseerlebnis aus einer Hand geboten werden. Canton Tower Cultural Tourism lädt Freunde aus dem In- und Ausland herzlich ein, die Suche nach Geschäftsmöglichkeiten mit einem Besuch des Canton Tower, einer Bootsfahrt auf dem Perlfluss und spektakulären Tanzaufführungen zu verbinden und so die pulsierende Atmosphäre und den kulturellen Charme Guangzhous in vollen Zügen zu erleben!

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1c467c9-5c4b-4b31-a96b-4c67e7c1459d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b54be1ce-d5c0-4fd5-a453-2ca5e0298421

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/172ba6d0-783c-4449-b8b5-7acd4cec8d1a

Ansprechpartnerin: Frau Luo, Tel.: 86-10-63074558