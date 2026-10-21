Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: US Börse im Bann von Musk-Merger und Big-Tech-Zahlen

An der US Börse verläuft der Handelsauftakt zur Wochenmitte in einer von Zurückhaltung und selektiven Umschichtungen geprägten Atmosphäre. Die Futures auf die Leitindizes notieren leicht defensiv: Der S&P 500 (US500) verliert rund 0,20 - auf 7.769 Punkte, der technologielastige Nasdaq 100 (US100) gibt um 0,18 - auf 29.841 Zähler nach, und der Dow Jones (US30) verzeichnet ein Minus von 0,20 - bei rund 52.728 Punkten. Nachdem diplomatische Dementis die Hoffnungen auf ein rasches Abkommen zwischen Washington und Teheran dämpften, pausiert die vorangegangene Erleichterungsrallye. Die Marktteilnehmer richten ihren Blick bei den Indizes Dow Jones, S&P 500 - Nasdaq 100 vor allem auf die nachbörslichen Quartalsberichte der Tech-Giganten Tesla und Meta Platforms sowie auf spektakuläre Fusionspläne im Musk-Konzernreich.

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