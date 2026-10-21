PALO ALTO, Kalifornien, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein auf KI-Datenschichten spezialisiertes Unternehmen, gab die Ergebnisse einer umfassenden, unabhängigen Studie bekannt, die vom Marktforschungsunternehmen Veqtor8 durchgeführt wurde. Der Forschungsbericht mit dem Titel "The ROI of an AI Data Layer for Agentic AI" zeigt, dass der Einsatz einer nach klaren Vorgaben verwalteten KI-Datenschicht in Unternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren eine Kapitalrendite (ROI) von 290?% erzielt, eine dreimal so schnelle Bereitstellung von Agenten ermöglicht und eine Senkung der KI-Betriebskosten um 68?% bewirkt.

Da Unternehmen den Übergang von experimentellen Pilotprojekten im Bereich der generativen KI hin zum Einsatz zahlreicher autonomer und halbautonomer Agenten im Produktivbetrieb vollziehen, hat sich der zuverlässige Zugriff auf aktuelle, nach klaren Vorgaben verwaltete und semantisch konsistente Unternehmensdaten als ein wesentlicher Engpass herausgestellt. Auf der Grundlage ausführlicher Interviews mit Fachleuten aus der Unternehmenspraxis, Hyperscalern und Technologiepartnern aus dem Umfeld internationaler Banken, Telekommunikationskonzerne, Chemieunternehmen und führender Logistikunternehmen quantifiziert die Studie von Veqtor8 die wirtschaftlichen und betrieblichen Vorteile der Implementierung von Denodos KI-Datenschicht im Vergleich zu fragmentierten, maßgeschneiderten Architekturen.

Wichtigste Ergebnisse und wirtschaftliche Auswirkungen

Im Rahmen der Untersuchung wird ein zusammengesetztes Finanzmodell erstellt, das die durchschnittliche Größe aller befragten Unternehmen widerspiegelt. Dieses Modell wurde von 100 Agenten im ersten Jahr auf 900 Agenten im dritten Jahr ausgeweitet und umfasste 100 verteilte Unternehmensdatenquellen. Zu den wichtigsten quantitativen Ergebnissen über einen Zeitraum von drei Jahren zählen:

2,9-mal höherer geschäftlicher Mehrwert durch KI-Initiativen: Dieser umfasst sowohl Nettokosteneinsparungen als auch den gesamten geschäftlichen Mehrwert.

Dieser umfasst sowohl Nettokosteneinsparungen als auch den gesamten geschäftlichen Mehrwert. 3-mal schnellere Bereitstellung von Agenten: Agenten können dreimal schneller im Produktivbetrieb eingesetzt werden, da vorgefertigte, wiederverwendbare Datenprodukte genutzt werden, anstatt für jede Bereitstellung maßgeschneiderte Integrationen zu entwickeln.

Agenten können dreimal schneller im Produktivbetrieb eingesetzt werden, da vorgefertigte, wiederverwendbare Datenprodukte genutzt werden, anstatt für jede Bereitstellung maßgeschneiderte Integrationen zu entwickeln. 68?% geringere KI-Betriebskosten: Durch die direkte Weiterleitung von Abfragen an die KI-Datenschicht und die Filterung der Daten, bevor sie dem Modell zugeführt werden, sinkt die Kontextdatenmenge pro Aufgabe von ca. 18.000 Tokens auf ca. 5.760 Tokens, während die Rechenkosten in ähnlichem Umfang sinken.

Durch die direkte Weiterleitung von Abfragen an die KI-Datenschicht und die Filterung der Daten, bevor sie dem Modell zugeführt werden, sinkt die Kontextdatenmenge pro Aufgabe von ca. 18.000 Tokens auf ca. 5.760 Tokens, während die Rechenkosten in ähnlichem Umfang sinken. >?75?% Einsparung bei Integrations- und Governance-Kosten: Die unkontrollierte Zunahme von Konnektoren und die Ausbreitung von MCP-Servern werden verhindert, wodurch die Wartungskosten um 79?% und der Aufwand für die Richtlinienverwaltung um 76?% gesenkt werden.

Die Bewältigung des Wildwuchses an MCP-Servern

Ohne eine einheitliche logische Datenschicht benötigen Unternehmensagenten für jede zugrunde liegende Datenquelle maßgeschneiderte Model Context Protocol (MCP)-Server, RAG-Pipelines und agentenspezifische Sicherheitskontrollen. In regulierten Branchen, in denen ein einzelner im Produktivbetrieb eingesetzter Agent auf 30 bis 50 unterschiedliche Cloud-, SaaS-, Legacy- und operative Systeme zugreifen kann, führt dieser Ansatz zu erheblichem Integrationsaufwand und Schwachstellen bei der Governance.

"Agenten sind nur so effektiv wie die Daten, auf die sie zugreifen können", so Andrew Milroy, Chefanalyst bei Veqtor8 und Verfasser des Berichts. "Die Anbindung eines einzelnen Systems ist unkompliziert, doch Dutzende Systeme unter einheitlichen Sicherheitsrichtlinien in einem durchgängigen, zuverlässigen Arbeitsablauf zu koordinieren, ist außerordentlich komplex. Die KI-Datenebene von Denodo abstrahiert diese Komplexität und ermöglicht es Unternehmen, Daten einmalig zu profilieren und nach festgelegten Richtlinien verwaltete Datenprodukte für alle Agenten wiederzuverwenden, die zum Zugriff darauf berechtigt sind."

"Unternehmen können es sich nicht leisten, bei der Skalierung von KI zwischen Geschwindigkeit, Governance und Kosteneffizienz wählen zu müssen", so Alberto Pan, Chief Technology Officer bei Denodo. "Durch die Vereinheitlichung von Zugriff, Semantik und zentraler Richtlinienumsetzung über verteilte Datenbestände hinweg, ohne dass eine umfangreiche Datenverlagerung erforderlich ist, bildet die Denodo-Plattform die wesentliche Grundlage für vertrauenswürdige KI-Agenten, die den Anforderungen von Unternehmen gerecht werden."

Verfügbarkeit des Forschungsberichts

Um ein kostenloses Exemplar des vollständigen Veqtor8-Forschungsberichts "The ROI of an AI Data Layer for Agentic AI" herunterzuladen, besuchen Sie bitte denodo.com.

Über Denodo

Denodo ist ein auf KI-Datenschichten spezialisiertes Unternehmen. Die preisgekrönte Denodo-Plattform unterstützt vertrauenswürdige Agenten und Anwendungen und wandelt Unternehmensdaten in verlässliche Erkenntnisse für Analysen und Self-Service um. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com.

Über Veqtor8

Veqtor8 ist eine unabhängige Beratungs- und Informationsplattform mit den Schwerpunkten KI, Datenmanagement, Cybersicherheit und Cloud-Infrastruktur. Veqtor8 unterstützt Unternehmen dabei, sich auf den Einsatz von KI vorzubereiten, ihre Datenstrategien zu optimieren und ihre digitale Widerstandsfähigkeit zu stärken - durch praxisorientierte, unabhängige Forschungsarbeiten, Workshops für Führungskräfte, Berichte und Präsentationen.

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