Deutschland steckt nach Einschätzung des Ökonomen Hans-Werner Sinn in der schwersten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Industrie schrumpft, private Investitionen brechen weg und die Energiewende droht den Standort weiter zu schwächen. Während die Bundesregierung mit milliardenschweren Staatsausgaben das Wirtschaftswachstum ankurbeln will, sieht der frühere ifo-Präsident darin keine nachhaltige Lösung. Seine Diagnose fällt alarmierend aus: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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