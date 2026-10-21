RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) nutzt künstliche Intelligenz, um die Auslastung der Notaufnahme 24 Stunden im Voraus zu prognostizieren - doppelt so weit im Voraus wie bisher -, während sich die Zeit von der Ankunft eines Patienten bis zur Untersuchung durch einen Arzt um rund 42 % verkürzt hat.

Seit seiner Einrichtung hat die Leitstelle für Krisenmanagement, Patientenfluss und Kapazitäten durch die Bündelung operativer Teams, Echtzeitüberwachung, datengestützte Entscheidungsfindung und den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz zu nachhaltigen Verbesserungen im Patientenfluss beigetragen. Das Team des Zentrums hat mehr als 300.000 Maßnahmen zur Überwachung und Unterstützung des Betriebs der Notaufnahme durchgeführt.

Die Leistungsindikatoren zeigen messbare Verbesserungen über den gesamten Verlauf der Notfallversorgung hinweg. Die durchschnittliche Zeit von der Ankunft bis zur Triage verbesserte sich um etwa 24 %, während sich die Zeit von der Triage bis zur ärztlichen Untersuchung um 47 % verkürzte. Insgesamt sank die Wartezeit von der Ankunft bis zur Untersuchung durch den Arzt um rund 42 %.

Die mittlere Wartezeit für aufgenommene Patienten, die auf ein stationäres Bett warteten, sank um 75 % - von mehr als 13 Stunden im Jahr 2023 auf 3,2 Stunden bis Mitte 2025. Auch die Gesamtverweildauer in der Notaufnahme verbesserte sich um rund 30,5 %. Diese Fortschritte wurden erzielt, obwohl die durchschnittliche tägliche Zahl der Besuche in der Notaufnahme im Vergleich zu 2022 um etwa 8,5 % gestiegen ist. Dies belegt die Fähigkeit des Krankenhauses, die wachsende Nachfrage aufzufangen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz sowie die Patientenzufriedenheit weiter zu verbessern.

Das Zentrum nutzt nun künstliche Intelligenz und prädiktive Analysen, um seine Prognose der zu erwartenden Nachfrage in der Notaufnahme von 12 auf 24 Stunden im Voraus auszuweiten und damit den Prognosezeitraum zu verdoppeln. Durch die Kombination aus operativer Echtzeitüberwachung, vorausschauenden Erkenntnissen und koordinierten Maßnahmen kann das KFSH Personal und Kapazitäten frühzeitig bereitstellen, eingreifen, bevor Engpässe sich verschärfen, und von einem reaktiven Management zu einem proaktiveren Modell der Patientenflusssteuerung übergehen. Die klinischen Teams sind weiterhin für die Triage und die Behandlungsentscheidungen verantwortlich, während die Technologie die damit verbundene operative Koordination unterstützt.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre wurde für das Jahr 2026 auf Platz 1 im Nahen Osten und in Afrika sowie auf Platz 12 weltweit unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren eingestuft. Laut Brand Finance wurde sie zudem als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im Nahen Osten für das Jahr 2026 ausgezeichnet und von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser sowie der weltweit besten Spezialkrankenhäuser für das Jahr 2026 aufgenommen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Medienarbeit bei KFSH: mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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