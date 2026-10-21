Grafana Labs bietet KI für die Beobachtbarkeit und Beobachtbarkeit für die KI: ständig aktive Agenten zum Betrieb von Systemen sowie OpenTelemetry-native Transparenz hinsichtlich der von Ihnen bereitgestellten Agenten

Grafana Labs, das Unternehmen hinter der offenen, agentenbasierten Beobachtbarkeits-Cloud, gab heute auf der ObservabilityCON 2026, die Grafana Cloud in Richtung agentenbasierter Betriebsabläufe weiterentwickeln. Dazu gehören die allgemeine Verfügbarkeit von "Agent Observability" mit OpenTelemetry-Unterstützung sowie von "Assistant Watchers" und Vorschauen auf "Grafana Pages" und "Grafana Managed Sandboxes".

Mit dem Einsatz von KI in der Produktion stehen Teams vor zwei miteinander verbundenen Herausforderungen: dem Einsatz von Agenten zum Betrieb ihrer Systeme und dem Verständnis des Verhaltens der Agenten selbst. Im 2026 State of Observability Report, der ebenfalls diese Woche von Grafana Labs und ETR, einem Unternehmen von Futurum, veröffentlicht wurde, gaben 68 der 300 befragten Führungskräfte aus den Bereichen IT und Technik an, dass sie den Einsatz von KI zur Observabilität über die Untersuchungsphase hinaus in Pilotprojekte oder den Produktivbetrieb überführt haben. Das Vertrauen hängt jedoch von der jeweiligen Aufgabe ab, und die Bereitschaft variiert: 85 geben an, sich bei rein lesbaren Untersuchungen wohlzufühlen, verglichen mit 52 bei vollständig autonomen Korrekturmaßnahmen. Grafana Labs arbeitet an der Entwicklung einer Plattform mit aktiven Agenten, die es jedem Unternehmen ermöglicht, je nach eigenem Vertrauensniveau und Risikoprofil zu entscheiden, in welchem Umfang eine menschliche Überwachung beibehalten werden soll.

Teams müssen zudem die von ihnen bereitgestellten Agenten im Auge behalten. Rund 80 der befragten Unternehmen entwickeln oder betreiben LLM-gestützte Funktionen, doch 45 haben ihre KI-Observability aus Open-Source-Komponenten zusammengestellt, während nur 25 ein speziell dafür entwickeltes Produkt einsetzen. Die heutigen Ankündigungen decken beide Aspekte ab: KI für die Beobachtbarkeit, damit Agenten unter menschlicher Kontrolle untersuchen und handeln können, sowie Beobachtbarkeit für die KI, damit Teams die von ihnen eingesetzten Agenten einsehen und ihnen vertrauen können.

KI für die Beobachtbarkeit: Die Zukunft agentischer Operationen

Grafana Assistant ist der in Grafana Cloud integrierte KI-Agent, über den Teams Fragen in natürlicher Sprache stellen und Antworten auf der Grundlage ihrer eigenen Telemetriedaten erhalten können. Assistant Investigations, das seit Ende Juli allgemein verfügbar ist, geht noch einen Schritt weiter: Es führt längere, tiefgreifendere Untersuchungen durch, die automatisch aufgrund einer Warnmeldung oder eines Vorfalls gestartet werden können, und Teams können diese über die Plattform, Slack, den Grafana Cloud MCP-Server oder gcx ausführen. Die heutigen Veröffentlichungen erweitern diesen Workflow:

Assistant Watchers (GA) : Watcher sind ständig aktive Agenten, die Teams dabei unterstützen, Änderungen zu erkennen, die in vordefinierten Alarmregeln nicht erfasst wurden. Teams beschreiben in einfacher Sprache, worauf es ankommt, und ein Watcher lernt anhand der Telemetriedaten normale Muster und meldet Befunde, sobald sich diese Muster ändern. Jeder Befund wird mit den zugrunde liegenden Belegen übermittelt und durch Ihr bestehendes Grafana Alerting weitergeleitet; ein kritischer Befund kann eine Untersuchung auslösen. Watcher ergänzen schwellenwertbasierte Warnmeldungen, indem sie Teams dabei unterstützen, aufkommende Probleme zu erkennen.

: Watcher sind ständig aktive Agenten, die Teams dabei unterstützen, Änderungen zu erkennen, die in vordefinierten Alarmregeln nicht erfasst wurden. Teams beschreiben in einfacher Sprache, worauf es ankommt, und ein Watcher lernt anhand der Telemetriedaten normale Muster und meldet Befunde, sobald sich diese Muster ändern. Jeder Befund wird mit den zugrunde liegenden Belegen übermittelt und durch Ihr bestehendes Grafana Alerting weitergeleitet; ein kritischer Befund kann eine Untersuchung auslösen. Watcher ergänzen schwellenwertbasierte Warnmeldungen, indem sie Teams dabei unterstützen, aufkommende Probleme zu erkennen. Grafana Managed Sandboxes (öffentliche Vorschau) : Managed Sandboxes bieten dem Grafana Assistant eine kontrollierte Cloud-Umgebung, in der er anhand von Repository-Code und Live-Telemetriedaten vorgeschlagene Korrekturen entwickeln kann. Der Assistant kann ein Repository klonen, den Code im Kontext des Produktionsverhaltens untersuchen, eine Korrektur vorbereiten und einen Pull-Request zur Überprüfung und Freigabe durch einen Mitarbeiter erstellen.

: Managed Sandboxes bieten dem Grafana Assistant eine kontrollierte Cloud-Umgebung, in der er anhand von Repository-Code und Live-Telemetriedaten vorgeschlagene Korrekturen entwickeln kann. Der Assistant kann ein Repository klonen, den Code im Kontext des Produktionsverhaltens untersuchen, eine Korrektur vorbereiten und einen Pull-Request zur Überprüfung und Freigabe durch einen Mitarbeiter erstellen. Grafana Pages (öffentliche Vorschau): Mit Grafana Pages können Teams Visualisierungen ohne feste Einschränkungen erstellen, wodurch diese eher einer App als einem Dashboard ähneln. Bestehende Visualisierungskomponenten funktionieren weiterhin, und Pages ergänzen diese als nächste Entwicklungsstufe von Grafana.

"Teams möchten, dass Agenten einen größeren Teil der Arbeit übernehmen, benötigen jedoch bei jedem Schritt Nachweise und Kontrolle", sagte Mat Ryer, Senior Director of AI bei Grafana Labs. "Watchers decken aufkommende Probleme auf, Investigations helfen bei deren Diagnose, und Managed Sandboxes bereiten Korrekturmaßnahmen zur Überprüfung durch den Menschen vor. Gemeinsam machen sie Grafana Cloud autonomer und vereinen Erkennung, Diagnose und Handlungsvorschläge in einem einzigen Workflow, der auf den teaminternen Telemetriedaten basiert."

Untersuchungen zu den bestehenden KI-Tools von Grafana Cloud weisen auf potenzielle betriebliche Vorteile hin. Laut dem IDC-Whitepaper The Business Value of Grafana AI (September 2026, gesponsert von Grafana Labs) konnten Kunden, die die KI-Tools von Grafana Cloud einsetzten, die durchschnittliche Zeit bis zur Problemlösung um 63 verkürzen und verbrachten 46 weniger Zeit pro Bereitschaftsschicht mit der Erfassung von Kontextinformationen.

Kunden beschreiben diesen Wandel anhand von Beispielen aus dem Alltag. SailPoint, ein auf Identitätssicherheit spezialisiertes Unternehmen, nutzt Grafana Assistant, um die Aufgaben zu erledigen, die früher am meisten Zeit in Anspruch nahmen: die Migration von Telemetriedaten und die Untersuchung von Vorfällen. "Ich kann Grafana einfach eine Frage stellen, sie in diesem Tab offen lassen, mich anderen Aufgaben widmen, bei Slack vorbeischauen, mir einen Kaffee holen und dann zu einer vollständigen Analyse zurückkehren", sagte Juan Carlos Ramirez, Senior Staff DevOps Engineer bei SailPoint. "Mir persönlich hat es dabei geholfen, Spitzenwerte in den Protokollen zu finden was vor der Einführung des Assistenten vielleicht 15 bis 20 Minuten gedauert hätte, dauert nun nur noch etwa fünf Minuten, und das, während ich gleichzeitig andere Aufgaben erledige."

Beobachtbarkeit für KI: Die Agenten in der Produktion verstehen

Agenten sind mittlerweile Produktions-Workloads und erfordern dieselbe Transparenz wie jeder andere Dienst. Teams müssen erkennen können, was ihre Agenten tun, welche Kosten sie verursachen und ob ihr Verhalten langfristig stabil bleibt und zwar ohne den Einsatz eines separaten Tools. Genau dieses Problem löst Grafana Cloud Agent Observability, und heute erweitern wir diese Lösung um OpenTelemetry-Unterstützung, sodass die Aktivitäten der Agenten auf demselben offenen Standard angezeigt werden wie der Rest des Stacks.

Agent Observability mit OpenTelemetry-Unterstützung (GA): Agent Observability hilft Teams dabei, zu verstehen, was ihre Agenten tun und welche Kosten damit verbunden sind. Dank der Unterstützung von OpenTelemetry werden die Aktivitäten der Agenten nun genauso dargestellt wie die jedes anderen Dienstes und zwar auf Basis des offenen Standards, in den laut der Grafana Labs-Umfrage zur Observability 2026 bereits 76 der Unternehmen investieren.

Mehr erfahren

Sehen Sie sich alle Ankündigungen von ObservabilityCON auf unserem Blog an

Lesen Sie den vollständigen Bericht "State of Observability 2026"

Lesen Sie den IDC-Bericht "The Business Value of Grafana AI"

Quelle: IDC, "The Business Value of Grafana AI", Megan Szurley und Shannon Kalvar, September 2026, gesponsert von Grafana Labs. IDC stuft die Ergebnisse angesichts der Stichprobe von vier Unternehmen als vorläufig ein. US54962626

Über Grafana Labs

Grafana Labs ist das Unternehmen hinter Grafana Cloud, der vollständig verwalteten Observability-Plattform, auf die mehr als 10.000 Unternehmen vertrauen, um die Zuverlässigkeit sicherzustellen, Vorfälle schneller zu beheben und Telemetriedaten in großem Maßstab zu optimieren. Grafana Cloud basiert auf Open Source und offenen Standards und ist auf Interoperabilität mit jedem Stack ausgelegt. Die Plattform bringt KI in die Observability und Observability in die KI. So erhalten Teams (und ihre Agenten) einen einheitlichen Überblick und können ihre verteilten Daten unabhängig von deren Speicherort sehen, verstehen und entsprechend handeln. Kunden wie Anthropic, Bloomberg, NVIDIA, Microsoft und Salesforce vertrauen auf Grafana Labs. Grafana Labs arbeitet zu 100 Prozent remote und beschäftigt Teammitglieder in mehr als 40 Ländern. Zu den führenden Investoren des Unternehmens zählen Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital, GIC, Coatue, J.P. Morgan, CapitalG und Lead Edge Capital. Weitere Informationen finden Sie unter grafana.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

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