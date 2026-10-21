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Scherzer & Co. AG beschließt freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 1.000.000 Aktien, Aussetzung des laufenden börslichen Aktienrückkaufs bis auf weiteres



21.10.2026 / 18:04 CET/CEST

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Scherzer & Co. AG beschließt freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 1.000.000 Aktien, Aussetzung des laufenden börslichen Aktienrückkaufs bis auf weiteres



Der Vorstand der Scherzer & Co. AG (im Folgenden "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 1.000.000 Aktien der Gesellschaft (dies entspricht bis zu ca. 3,68 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebots zu einem Angebotspreis von EUR 2,70 je Stückaktie zurückzukaufen. Sollte dieser Angebotspreis an den letzten drei Börsenhandelstagen an der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots außerhalb des von der Hauptversammlung am 26. Mai 2025 beschlossenen Rahmens liegen, wird er angepasst.



Mit dem öffentlichen Aktienrückkaufangebot macht der Vorstand Gebrauch von der durch die Hauptversammlung vom 26. Mai 2025 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien. Nach dem zugrundeliegenden Beschluss dieser Hauptversammlung können die zurückgekauften Aktien zu jedem zulässigen Zweck im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen und nach Maßgabe der Bestimmungen der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26. Mai 2025 verwendet werden.



Die Annahmefrist beginnt voraussichtlich am 02. November 2026, 00:00 Uhr (MEZ) und endet vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung am 27. November 2026, 24:00 Uhr (MEZ). Sofern im Rahmen des Angebots mehr als 1.000.000 Aktien zum Rückkauf eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, d.h. nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquote).



Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots und dessen Abwicklung sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die voraussichtlich am 30.10.2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse https://www.scherzer-ag.de/die-scherzer-aktie/aktienrueckkaufangebot-2026 sowie auch im Bundesanzeiger ( https://www.bundesanzeiger.de ) veröffentlicht werden wird.



Der laufende börsliche Aktienrückkauf, der am 08. Juni 2026 gestartet wurde und bis zum 30. April 2027 befristet ist, wird ab sofort bis auf weiteres ausgesetzt. Derzeit hält die Gesellschaft 1.065.074 eigene Aktien.



Köln, 21. Oktober 2026



Der Vorstand





Ansprechpartner für Rückfragen:

Dr. Georg Issels

Mitglied des Vorstands der Scherzer & Co. AG,

Friesenstraße 50, 50670 Köln



Tel. (0221) 82032-15

E-Mail: georg.issels@scherzer-ag.de

Internet: www.scherzer-ag.de



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