Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) und das Global Network of People Living with HIV (GNP+) veranstalten am 22. Oktober ein globales Webinar mit dem Titel "Retention and Viral Suppression: Renewing Political Leadership and Accountability for AIDS Control" (Kontinuierliche Betreuung und Virussuppression: Politische Führung und Verantwortung im Kampf gegen AIDS erneuern). Die Diskussion bringt führende Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens, politische Entscheidungsträger, Forschende, Aktivisten und Netzwerke von Menschen mit HIV zusammen. Gemeinsam wollen sie Lücken bei HIV-Tests und Behandlungen beleuchten, Hindernisse für eine kontinuierliche medizinische Betreuung identifizieren und sich für ein stärkeres politisches Engagement im weltweiten Kampf gegen HIV/AIDS einsetzen. Registrieren Sie sich hier.

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Trotz jahrzehntelanger Fortschritte haben sich 2025 schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen mit HIV infiziert und 570.000 Menschen starben an AIDS-bedingten Ursachen. Von den weltweit rund 41 Millionen Menschen mit HIV sind etwa 5 Millionen noch nicht diagnostiziert, mehr als 9 Millionen erhalten keine Behandlung, und bei schätzungsweise 10,6 Millionen ist die Virussuppression erfolglos.

Ein besonderer Schwerpunkt des Webinars liegt auf der kontinuierlichen medizinischen Versorgung. Danach sollen Menschen, die eine HIV-Behandlung begonnen haben, weiterhin Zugang zu den Medikamenten und Leistungen erhalten, die sie benötigen. Eine konsequente, wirksame Behandlung kann HIV bis unter die Nachweisgrenze senken, sodass Menschen ein langes, gesundes Leben führen können und eine sexuelle Übertragung des Virus verhindert wird. Diese Vorteile setzen jedoch einen ununterbrochenen Zugang zur Behandlung und kontinuierliche Unterstützung voraus.

WAS: Globales Webinar Retention and Viral Suppression: Renewing Political Leadership and Accountability for AIDS Control WANN: Donnerstag, 22. Oktober 2026 10:00 Uhr EDT, 15:00 Uhr BST 75 Minuten WO: Online: Register here WER: Referenten: Hon. Daniel Molokele, Parlamentarier, Zimbabwe Dr. Adele Schwartz Benzaken, Senior Global Medical Director, AHF Dr. Reuben Granich, Senior Global Health Consultant, Granich Global Health Consulting Meirinda Sebayang, Executive Director, Jaringan Indonesia Positif (JIP) Moderator: Florence Riako Anam, Co-Executive Director, GNP+

Die Referenten beleuchten die Erfahrungen von Ländern, die bei der Eindämmung der Epidemie Fortschritte erzielt haben, sowie die Auswirkungen sich wandelnder Prioritäten der Geber und Möglichkeiten, wie Regierungen und die Zivilgesellschaft die Rechenschaftspflicht stärken können. Zudem rückt die Diskussion die Erfahrungen von Menschen mit HIV in den Vordergrund und erörtert praktische Schritte, um die kontinuierliche medizinische Versorgung und das Prinzip "Treatment as Prevention" (TasP) zum zentralen Bestandteil nationaler HIV-Strategien zu machen.

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF), die weltweit größte Organisation im Bereich der HIV/AIDS-Gesundheitsversorgung, bietet mehr als 3,3 Millionen Menschen in 50 Ländern, darunter in den USA sowie in Afrika, Lateinamerika/der Karibik, im asiatisch-pazifischen Raum und in Osteuropa, modernste medizinische Versorgung und setzt sich für ihre Interessen ein. Im Januar 2025 wurde die AHF mit dem MLK, Jr. Social Justice Award ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung des King Centers für eine Organisation, die im Bereich der sozialen Gerechtigkeit Pionierarbeit leistet. Um mehr über die AHF zu erfahren, besuchen Sie uns online unter AIDShealth.org und auf Facebook. Folgen Sie uns auch auf Instagram, Twitter und TikTok.

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