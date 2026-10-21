Nach mehreren schwierigen Jahren hat sich die Situation in der Kfz-Versicherung wieder etwas entspannt. Was bedeutet das für die Wechselsaison? Ist die Zeit der drastischen Preiserhöhungen vorbei? AssCompact hat unter anderem bei einigen der Maklerfavoriten in der Kfz-Versicherung nachgefragt, was sie erwarten. Der Sommer ist vorbei, aber bei der Kfz-Wechselsaison geht es jetzt in die heiße Phase. Eine aktuelle Umfrage der ADAC Autoversicherung ergibt, dass knapp vier von zehn der deutschen Autofahrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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