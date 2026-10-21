DJ XETRA-SCHLUSS/Fest - Berichtssaison sorgt für Erleichterung

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Positiv aufgenommene Geschäftszahlen von SpaceX sorgten für Erleichterung. Das US-Unternehmen dürfte mit seinen Ergebnissen für das dritte Quartal dazu beitragen, die Sorgen der Anleger über eine mögliche Verlangsamung des Investitionsbooms im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu zerstreuen, hieß es bei JP Morgan. Aber nicht nur SpaceX überzeugte, auch aus anderen Sektoren legten Unternehmen überzeugende Geschäftszahlen vor. Dass die Rendite der französischen 10-jährigen Benchmarkanleihen im Tageshoch auf 5 Prozent stieg - das höchste Niveau seit 2022 -, belastete nicht. Der DAX gewann 1,3 Prozent auf 25.645 Punkte.

Technologiewerte waren gesucht. Neben SpaceX hellte der Ausblick des US-Unternehmens Super Micro Computer die Stimmung unter Anlegern auf und drängte die Bedenken über Bewertungen, Finanzierungsbedarf und die Rendite hoher Infrastrukturinvestitionen vorerst in den Hintergrund. Super Micro Computer lieferte mit einem über den Erwartungen ausgefallenen Umsatzausblick neue Hinweise auf eine starke Nachfrage nach KI-Computing-Infrastruktur. Die Aktien von Infineon gewannen 2 Prozent. Suss kletterten um 2,7 Prozent und Aixtron schlossen 2 Prozent fester. SAP stellten mit plus 3,5 Prozent den Tagesgewinner im DAX, der Softwarekonzern veröffentlichte nachbörslich seine Geschäftszahlen.

Adidas stachen mit einem Aufschlag on 1,7 Prozent nach starkem Zahlenausweis und angehobenem Ausblick positiv heraus. Eine überraschend starke Entwicklung im dritten Quartal hebt Adidas nach Einschätzung der DZ Bank deutlich von den Wettbewerbern ab. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum habe zwar genau den Markterwartungen entsprochen, das um Zollrückerstattungen bereinigte EBIT habe den Konsens jedoch um rund 9 Prozent übertroffen. In der Folge habe der Sportartikelkonzern auch sein Jahresziel für das EBIT heraufgesetzt.

Die Deutsche Börse hat auch für das dritte Quartal starke Geschäftszahlen vorgelegt. Das Wachstum wurde durch anhaltende strukturelle Trends getragen, aber auch durch das zyklische Marktumfeld unterstützt. Der Börsenbetreiber erhöhte das Ziel für die Anlagen von Geldbeständen und zur Verwaltung von Sicherheiten. Die Jahresprognose sei dagegen für das operative Geschäft nicht erhöht worden, so Händler kritisch. Die Titel gaben um 0,3 Prozent nach.

Druck auf Fresenius Medical Care (FMC) ging von der Meldung aus, dass das US-Gesundheitsministerium einen Reformplan für den Dialysemarkt vorgestellt hat. Ziel ist mehr Wettbewerb auf dem Markt, der stark von Davita und FMC dominiert wird. FMC fielen um 2,6 Prozent.

Qiagen schlossen praktisch unverändert bei 42,82 Euro. Ein Bloomberg-Bericht, wonach EQT mehr als 50 Dollar je Aktie bieten wolle, spielte keine große Rolle. Eine echte Überraschung sei dies nicht, da die Aktie mit solchen Übernahmegerüchten bereits seit Mai im Rally-Modus sei, hieß es im Handel.

Für Überraschung im Immobiliensektor sorgte indes die Beteiligung von Grand City mit 20 Prozent an LEG Immobilien. "Das Thema war bislang noch nicht im Markt präsent", sagte ein Händler. Die Beteiligung führe vor Augen, dass die Aktien der Branche aufgrund der globalen Zinssorgen und der Berliner Enteignungspläne mittlerweile stark unterbewertet sein könnten. Grand City legten um 5,6 Prozent zu, LEG Immobilien um 4,5 Prozent.

Die Aktien von Friedrich Vorwerk stiegen um 8,9 Prozent nach besseren Drittquartalszahlen. Der Umsatz habe sich im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 228,3 Millionen Euro erhöht und damit den Erwartungen entsprochen, während das EBITDA im Jahresvergleich um 57,7 Prozent auf 80,9 Millionen Euro geklettert sei und damit die Schätzungen der Analysten um fast 20 Prozent übertroffen habe, hieß es bei MWB. Im Gefolge zogen MBB um 7,9 Prozent an, die Beteiligungsgesellschaft ist Ankeraktionär bei Friedrich Vorwerk. CTS Eventim stiegen mit dem Einstieg des aktivistischen Investors Ananym Capital Management um 4,1 Prozent.

=== Index zuletzt* +/- % +/- % YTD DAX 25.645 +1,3 4,7 DAX-Future 25.779 +0,9 3,0 XDAX 25.655 +1,0 4,4 MDAX 30.651 +0,9 0,1 TecDAX 4.068 +1,4 12,3 SDAX 18.483 +1,6 7,4 zuletzt +/- Ticks Bund-Future 121,46 -25,0 *gerundet ===

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