Mit neuen Exportkontrollen für KI und Solartechnik greift China im Tech-Konflikt durch. Unternehmen müssen laufende Transaktionen und Lizenzen ab sofort registrieren. Für den Export strategisch wichtiger Schlüsseltechnologien plant China neue Beschränkungen. Nach Angaben des Handelsministeriums und weiterer Behörden betrifft der Entwurf insgesamt 40 Technologiefelder aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Solartechnik und Biotechnologie. Während für 26 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de