In den Vorräten und offenen Rechnungen vieler mittelständischer Unternehmen schlummern erhebliche Liquiditätsreserven. Wer Lagerbestände und Forderungsmanagement konsequent optimiert, kann seinen Finanzierungsbedarf spürbar senken und sich unabhängiger von Kreditgebern aufstellen.
Für den Mittelstand insgesamt bleibt das Potenzial jedoch weitgehend ungehoben. Nach einer im Juli 2026 veröffentlichten Untersuchung des Kreditversicherers Allianz Trade dauerte es 2025 im weltweiten Durchschnitt mehr als 67 Tage, bis eingesetztes Kapital aus dem laufenden Betrieb zurückfloss. Vor der Pandemie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Für den Mittelstand insgesamt bleibt das Potenzial jedoch weitgehend ungehoben. Nach einer im Juli 2026 veröffentlichten Untersuchung des Kreditversicherers Allianz Trade dauerte es 2025 im weltweiten Durchschnitt mehr als 67 Tage, bis eingesetztes Kapital aus dem laufenden Betrieb zurückfloss. Vor der Pandemie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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