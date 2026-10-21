JPMorgan hat seinen Einlagen-Token JPM Coin auf die Ethereum-Blockchain gebracht. Zugleich ziehen Anleger den vierten Handelstag in Folge Geld aus den US-Spot-Ether-ETFs ab. Ether gab am Dienstag um 2,05% auf rund 2.382 US$ nach. Damit stellt sich die Frage: Wiegt der Vertrauensbeweis von JPMorgan schwerer als die Abflüsse aus den Fonds? JPMorgan wählt Ethereum JPM Coin wurde von Kinexys entwickelt, der Blockchain-Einheit von JPMorgan. Der Token ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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