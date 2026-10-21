NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Die von der FAA erteilte Zulassung für die Boeing 737 MAX-10 sollte sich positiv auf den Auslieferungsplan des Flugzeugherstellers und auf das Betriebskapital im Jahr 2027 auswirken, schrieb Ken Herbert in einer Einschätzung am Mittwoch./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 11:25 / EDT

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