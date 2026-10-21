Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch erneut fester geschlossen. Der Leitindex SMI stieg dabei erstmals seit dem August wieder über die Marke von 14'500 Punkten. Für gute Stimmung vor allem bei technologienahen Werten sorgten positive Zahlen des US-amerikanischen KI- und Weltraumriesen SpaceX. Seien zuletzt die Zweifel an der Finanzierung der milliardenschweren KI-Investitionen gewachsen, rückten nun die tatsächlichen Geschäftszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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