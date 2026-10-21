Berlin - "Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen." Diese Börsenweisheit stammt vom deutschen Bankier Carl Mayer von Rothschild und beschreibt antizyklisches Investieren. Präziser gesagt: Anleger sollen Chancen dort suchen, wo die Mehrheit pessimistisch ist, und Gewinne dann mitnehmen, wenn der Optimismus überhandnimmt. Die Finanzexperten des internationalen Online-Brokers Freedom24 untersuchen, inwiefern diese Strategie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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